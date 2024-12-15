قبل مواجهة اليوم.. الزمالك فشل في الفوز على المصري آخر 5 مباريات

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشورا بشأن الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:" قبل مواجهة الزمالك مع المصري اليوم.

المصري فاز على الزمالك في اخر ٤ مباريات جمعت بين الفريقين !!

الزمالك فشل في الفوز على المصري اخر ٥ مباريات !!".

تشهد ساحة كرة القدم المصرية مساء اليوم مواجهة مرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، نادي الزمالك ونادي المصري البورسعيدي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسط توقعات بإثارة كبيرة وحضور جماهيري كبير.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

موعد المباراة: تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قناتي تايم سبورتس الأرضية وبي إن سبورتس 6 HD.

أهمية المباراة:

تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة والتأهل إلى الدور التالي. وتعتبر هذه المباراة بمثابة مواجهة مباشرة بين الفريقين على صدارة المجموعة.

ترتيب المجموعة:

قبل هذه الجولة، يتصدر كل من الزمالك والمصري المجموعة برصيد 4 نقاط، مما يزيد من الإثارة والتشويق للمباراة.

وتأتي إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

مشوار الفريقين في البطولة: