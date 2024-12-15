ربنا يتقبل.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع يسرا

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت خلالها أمام الكعبة المشرفة خلال أداء مناسك العمرة.

وظهرت إلهام شاهين، خلال الصور وهي تؤدي مناسك العمرة بصحبة شقيقها الفنان أمير شاهين وزوجته وصديقتها الفنانة يسرا.

وعلقت إلهام شاهين، على صور العمرة قائلة: «ربنا يتقبل و يجعله فى ميزان حسنات امى الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة يارب .. أفتقدها و سأظل أفتقدها حتى نلتقى».

أعمال إلهام شاهين

من جهة أخرى تستعد الفنانة إلهام شاهين، لتصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “سيد الناس”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ويقوم ببطولته عمرو سعد، وكوكبة من النجوم.

ومن المقرر أن تجسد بشرى ضمن الأحداث شخصية زوجة ابن الفنانة إلهام شاهين، حيث تنشـأ بينهم صراعات عديدة.

ومسلسل "سيد الناس" من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وبشرى، وأحمد زاهر، وسلوى عثمان، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد رزق، وعماد زيادة، وطارق النهري، ورنا رئيس، وآخرين.

إلهام شاهين - مسلسل الفريدو

وعرض للفنانة إلهام شاهين مؤخرا مسلسل الفريدو، في بداية العام الحالي 2024، وحقق المسلسل نجاح كبير.

مسلسل الفريدو

مسلسل الفريدو يعرض يوميا على شاشة قنوات ON دراما و ON TV .. والمسلسل يتكون من 4 حكايات كل حكايه 10 حلقات. وتحمل أول قصه من الجزء الاول عنوان " ألفريدو" .

وتعتبر شركة " ارت ميكرز " أولي الشركات التي انتهجت إنتاج نوعية المسلسلات المنفصلة ،من خلال إنتاجها 4 أجزاء من مسلسل " نصيبي وقسمتك" ، حيث كان بداية رأس السهم لانطلاق هذه النوعيه من المسلسلات والذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية من 10 حلقات.

المسلسل ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود، بطولة إلهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري.