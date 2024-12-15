قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى إجازة عيد الميلاد 2025 في مصر .. كم يومًا
شاهد بالصور.. الرئيس السيسي يتفقد نادي الفروسية بمقر قيادة الدولة الاستراتيجي
وزير الأوقاف: "العلم والمعرفة" مفتاح البناء والعمران في فهم النصوص الشرعية
فتيات من أمام الكاميرات إلى خلف الأسوار .. حكايات البلوجرات ونهاية المشاهدات
الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ونادى الفروسية
زراعة النواب توصي بدراسة ملف الاستثمار الزراعي بالدول الإفريقية
زيزو يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى المصري بالكونفدرالية
رمضان عبد المعز: كلام سيدنا النبى بيطمنا ويعلمنا منخافش من بكرة
الرئيس السيسي: وعي الشعب هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة
الرئيس السيسي: أجهزة الدولة قادرة على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية
حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها
دينية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مسجد العمرى الأثري بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يبحث سبل التعاون في رفع تركيز خام الحديد وتعظيم القيمة المضافة

وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى
×

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفداً من شركة "Mineral Technologies Group" الرائدة عالميًا في معالجة وفصل المعادن، وذراعها البحثي "SST Aachen " وشركة "منتجات الفولاذ الصناعية" لبحث سبل التعاون المشترك.

  جاء هذا اللقاء بهدف مناقشة أطر التعاون في رفع تركيز خام الحديد والتخلص من الشوائب في المناجم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية عبر تعظيم القيمة المضافة من خلال إدخال عمليات تصنيعية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وسايرس آرمن العضو المنتدب لشركة "MTG"، و أحمد قناوي الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والمهندس هشام الخطيب العضو المنتدب لشركة الفولاذ.

 أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تحسين عمليات استخراج الخامات والموارد الطبيعية في المناجم التابعة ورفع تركيز خام الحديد وزيادة الإنتاجية، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لتنمية قطاع الصناعات المعدنية بدلاً من الاكتفاء بعمليات الاستخراج، والاتجاه نحو إدخال عمليات تصنيع متطورة لتحويل الخامات إلى منتجات مصنعة، مشيرا إلى أهمية استقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع الصناعات المعدنية، والتي تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في عمليات تركيز الخام، وبما يحقق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية.

 من جانبهم، أعرب وفد شركة MTG عن اهتمامهم بالسوق المصري وما يتمتع به من إمكانيات واعدة في قطاع الصناعات المعدنية. وأشاروا إلى استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتقني والاستثمار في مجال تطوير عمليات التعدين ورفع تركيز الخام.

التعدين الحديد القابضة المعدنية المعادن وزير قطاع الأعمال العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

جدول امتحانات الترم الاول 2025

جداول امتحانات الترم الأول 2025 «ابتدائي وإعدادي وثانوي» | تفاصيل عاجلة

امام عاشور

بعد الهزيمة.. الأهلي يوقع غرامة على إمام عاشور لهذا السبب

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إجازة نصف العام 2025 بالمدارس |هل غيرت التعليم موعدها ومدتها؟..قرارات نهائية

إبراهيم فايق

بنفس الترتيب.. إبراهيم فايق يكشف من وضع قائمة مُسددي ركلات الترجيح بالأهلي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قرار عاجل بشأن رواتب مُعلمي الحصة المستعان بهم بالمرحلة الثانوية لسد العجز

سيد عبد الحفيظ

ملكش مكان في الأهلي .. الدرديري يشيد بتصريحات سيد عبد الحفيظ

إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة

ربنا يتقبل.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع يسرا

ترشيحاتنا

الدكتور سانسيزباي شوقانوف

نائب مفتي كازاخستان: الأمن الفكري يشكل أساس استقرار الأفراد والأمم

المؤشر العالمي للفتوى

الإفتاء: وسائل التواصل الاجتماعي أكثر المصادر نشرًا للفتاوى العشوائية والمضللة بنسبة 39%

بعد صلاة العشاء

ماذا كان يفعل الرسول بعد صلاة العشاء؟.. 3 سُنن مهجورة فضلها عظيم

بالصور

محمد نبيل يكتب: ضي ورامبو وسنو وايت .. مصر تنير مهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بفستان محتشم| أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في أبو ظبي

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

افتتاح مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

بالبيجامة الحمرا .. منة فضالي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

الاهلى

كواليس التشكيل والقنوات الناقلة .. الأهلي يستعد لمواجهة باتشوكا المكسيكي

الذهب والدولار

3790 جنيها .. تفاصيل سعر الذهب اليوم ومفاجأة بعيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد