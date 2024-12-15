وزير قطاع الأعمال العام يبحث سبل التعاون في رفع تركيز خام الحديد وتعظيم القيمة المضافة

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفداً من شركة "Mineral Technologies Group" الرائدة عالميًا في معالجة وفصل المعادن، وذراعها البحثي "SST Aachen " وشركة "منتجات الفولاذ الصناعية" لبحث سبل التعاون المشترك.

جاء هذا اللقاء بهدف مناقشة أطر التعاون في رفع تركيز خام الحديد والتخلص من الشوائب في المناجم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية عبر تعظيم القيمة المضافة من خلال إدخال عمليات تصنيعية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وسايرس آرمن العضو المنتدب لشركة "MTG"، و أحمد قناوي الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والمهندس هشام الخطيب العضو المنتدب لشركة الفولاذ.

أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تحسين عمليات استخراج الخامات والموارد الطبيعية في المناجم التابعة ورفع تركيز خام الحديد وزيادة الإنتاجية، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لتنمية قطاع الصناعات المعدنية بدلاً من الاكتفاء بعمليات الاستخراج، والاتجاه نحو إدخال عمليات تصنيع متطورة لتحويل الخامات إلى منتجات مصنعة، مشيرا إلى أهمية استقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع الصناعات المعدنية، والتي تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في عمليات تركيز الخام، وبما يحقق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية.

من جانبهم، أعرب وفد شركة MTG عن اهتمامهم بالسوق المصري وما يتمتع به من إمكانيات واعدة في قطاع الصناعات المعدنية. وأشاروا إلى استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتقني والاستثمار في مجال تطوير عمليات التعدين ورفع تركيز الخام.