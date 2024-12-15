متحدث النواب السابق: لم نكن نتوقع أن ينهار النظام في سوريا

أكد الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب السابق، أنه لم نكن نتوقع أن ينهار النظام في سوريا خلال فترة 48 ساعة، مشيرا إلى أنه كان هناك حالة من الفوضى حدثت في سوريا.

وقال صلاح حسب الله، إن سوريا كانت تمتلك جيشا قويا ودولة مستقرة، مؤكدا أنه متعجب بما حد في سوريا، وظهور الميليشيات المسلحة، والتي بسببها انسحب الجيش السوري.

وتابع متحدث مجلس النواب السابق، أن بشار استمر لسنوات طويلة مدعوما من روسيا وإيران بأنظمة لها مصالح في إستمرار بشار، مما جعله يراهن على تلك الحماية على حساب شعبه، ولكن في النهاية كان بشار بمفرده دون دعم مما جعله يترك الحكم.

وأشار إلى أن التجربة السورية أثبتت أن الأولوية يجب أن تكون للشعب وظهر ذلك جليا في أحداث سوريا.