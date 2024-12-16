الصين: 6% ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال نوفمبر الماضي

ذكرت وزارة التجارة الصينية إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني ازداد بنسبة 6 في المائة في نوفمبر الماضي قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

وفي الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 749.7 مليار يوان ( حوالي 104 مليارات دولار أمريكي )، بانخفاض 27.9 في المائة على أساس سنوي، فيما تقلص هذا الانخفاض بنسبة 1.9 نقطة مئوية قياسا إلى الفترة ما بين يناير وأكتوبر، ليكون شهر نوفمبر هو الشهر الثالث على التوالي الذي يتقلص فيه هذا الانخفاض.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، تم إنشاء ما مجموعه 52379 شركة ذات تمويل أجنبي في شتى أنحاء الصين، ما يمثل زيادة قدرها 8.9 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تاريخيا خلال نفس الفترة.

وارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاع التصنيع فائق التقنية 0.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستمر الاستثمار القادم من بعض الاقتصادات المتقدمة في النمو، حيث ارتفع الاستثمار الفعلي من ألمانيا بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي، ومن سنغافورة بنسبة 4.8 في المائة، ومن سويسرا بنسبة 4 في المائة. وارتفع الاستثمار من دول الآسيان بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي.