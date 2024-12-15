طارق فهمي: مصر تعتبر شريكًا مهمًا للصين في الشرق الأوسط

تحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين التي أُطلقت في عام 2014.

وأشار، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن العلاقات بين الدول تنشأ؛ عندما تتقاطع مصالحها في مختلف المجالات، وهو ما يميز العلاقات المصرية الصينية، فمصر تعتبر شريكًا مهمًا للصين في الشرق الأوسط، والصين هي واحدة من القوى الكبرى في آسيا.

الاقتصاد والبنية التحتية

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تتنوع في مجالات عدة، مثل الاقتصاد، والبنية التحتية، والسياسة، حيث أن مصر عضو فاعل في مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين.

وأوضح طارق فهمي، أن مبادرة الحزام والطريق تعزز التعاون في مجالات التجارة والنقل والتنمية الاقتصادية بين الدول المشاركة، كما أن مصر تلعب دورًا مهمًا في مجموعة "بريكس" التي تضم الصين، مما يعزز علاقاتها مع هذا التحالف الدولي.