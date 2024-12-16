أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية.. استثمار مضمون بأعلى فائدة

مع قرب حلول العام الجديد 2025 يتساءل كثير من المواطنين، خصوصًا العائدين من الخارج، عن أعلى شهادات ادخار في البنوك المصرية، لضمان أفضل استثمار وأعلى عائد على مدخراتهم، وأعلى فائدة سواء شهرية أو سنوية.

أفضل شهادات ادخار 2025

خلال المدة الأخيرة تنافست البنوك ا لمصرية على طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وحد أدنى للشراء، ما يعني أنه حتى في حال إيداع مبلغ بسيط سيحقق عائدًا بشكل عادل، ومن ثم تختار الشهادة التي تناسبك، ونظام الصرف، سواء شهري أو سنوي أو ربع سنوي أو نصف سنوي.

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أعلى شهادات ادخار في البنوك

شهادة بنك التنمية الصناعية

أولى هذه الشهادات كانت من نصيب بنك التنمية الصناعية، وهي شهادة “اختيارك” التي يصل العائد الخاص بها إلى 39%، وتعد أيضًا من الشهادات المتميزة، أما الحد الأدنى للشراء فيصل إلى 50 ألف جنيه في المرة الأولى، وتزيد بمضاعفات 5 آلاف جنيه من دون حد أقصى.

شهادة بنك التعمير والإسكان

ثانية هذه الشهادات الأعلى عائدا في البنوك، هي الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان، والتي تتمتع بعائد كبير، وتصل مدتها إلى ثلاث سنوات، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة بنسبة 18.5% شهريًّا أو 20% سنويًّا، ويصل الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي

يوفر البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت طوال المدة، البالغة ثلاث سنوات، بحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وبسعر عائد يصل إلى 19% شهريًّا.

يتيح البنك الأهلي كحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وسعر عائد للسنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

مع دخول العام الجديد .. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

شهادة البنك المصري الخليجي

أما شهادة البنك المصري الخليجي، فاسمها "ثروة بلس" لمدة 3 سنوات، ويصل العائد عليها إلى 23% للسنة الأولى، ثم يتغير بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة، في حين يصل الحد الأدنى للشراء إلى ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة البنك الأهلي المتحد

أخيرًا شهادة البنك الأهلي المتحد، وهي “بلس الثلاثية”، ومدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 19%، ويُصرف شهريًّا، ويصل الحد الأدنى لربط الشهادة 50 ألف جنيه لأول مرة فقط، كما أنه متاح أيضًا ربط شهادة أخرى بألف جنيه ومن دون حد أقصى للشراء.

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