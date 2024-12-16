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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ديني

دعاء الصباح.. بـ3 كلمات فقط تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

دعاء الصباح
دعاء الصباح
أمل فوزي
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 لاشك أن دعاء الصباح يُعرف في السُنة النبوية الشريفة بـ أذكار الصباح، والتي داوم عليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأوصى بها وشدّد على ضرورة ترديد أذكار الصباح والاستفتاح بها كل يوم واغتنام فضل دعاء الصباح العظيم، فقد ورد عنه –صلى الله عليه وسلم- أن الحرص على دعاء الصباح يكفي الإنسان الكثير من الشرور والهموم الدنيوية والأخروية، ويحفظه من شياطين الإنس والجن ، وما قد يتربص به من شر، حيث إن ترديد دعاء الصباح في بداية اليوم يجعل الإنسان في معية الله تعالى، كما أنه يجعل الله يغفر كل ذنوبك مهما بلغت كثرتها، ويقيك الكثير من الشرور ويحفظك من شياطين الإنس والجن.

دعاء الصباح

ورد دعاء الصباح فيما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» ، وكذلك عن فضل دعاء في الصباح أخرج الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة، فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة». وفي رواية: تكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف سيئة.

دعاء الصباح قصير

• سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ (مئة مرة أو أكثر).

• سبحان الله العظيم وبحمده؛ مئة مرّة.

• اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

• اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ.

• رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

• حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ(سبع مرات).

• لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

• بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ (ثلاث مرات).

• سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته ثلاث مرّات.

• يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، و لا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

• اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت ( ثلاث مرّات).

• لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ (عشر مرات).

• سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ(مئة مرّةٍ أو أكثر).

دعاء الصباح للرزق

1- اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق.

2- اللهم باعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة واجعلنا من أهل الجنة.

3- اللهم اجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أرحم الرحمين.

4- اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.

5- اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا فيها يا كريم يا جواد.

6-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه .

فضل دعاء الصباح

ورد عن فضل دعاء الصباح في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، وعن عظيم أجردعاء الصباح وبركته، ما يأتي:

• أذكار الصباح والمساء، والمداومة عليها سبب من أسباب: فتح باب الخيرات والبركات.

• الحفظ والسلامة من شرور الدنيا والآخرة.

• تحصيل الأجور العظيمة من الله سبحانه.

• صلاح العبد، فصلاحه متوقف على صلاح جوارحه، وصلاحها متوقف على صلاح قلبه، وصلاحه لا يتم إلا بمحبة الله وتعظيمه، وهذان لا يتحققان إلا بذكر الله.

• إشعار العبد بأنه مفتقر إلى ربه، ومحتاج إليه.• أذكار الصباح والمساء هي أفضل سلاح لدفع الشر قبل وقوعه، وحتى بعد وقوعه.

• أذكار الصباح والمساء قوت للأرواح والقلوب، تورث في القلب السرور، والطمأنينة، والسكينة، والراحة.

• في أذكار الصباح والمساء اعتراف العبد بنعم الله العظيمة عليه، وشكره على تفضّله وإحسانه، وتقوية لصلته بربه.

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