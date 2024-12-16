حارس صن داونز يتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا 2024

توج رونوين ويليامز حارس صن داونز، بجائزة أفضل حارس في أفريقيا، بعد منافسه مع الكاميروني أندري أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويحيي فوفانا، لاعب أنجي الفرنسي.

وتعد هذه الجائزة الثانية لـ ويليامز بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024، بعد منافسه مع أحمد سيد زيزو وحسين الشحات.

وتقام مراسم توزيع حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للأفضل في أفريقيا 2024، مساء اليوم الإثنين، بمدينة مراكش بالمغرب.

وكان منتخب كوت ديفوار قد حصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرضه في مطلع عام 2024.

ومن المقرر أن يتم توزيح 15 جائزة خلال حفل اليوم عن الأفضل في أفريقيا 2024، وهم: أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للنساء، وأفضل حارس مرمى، وحارسة مرمى، لاعب الأندية للعام، ولاعبة الأندية للعام، أفضل لاعب شاب، وأفضل لاعبة شابة، المنتخب الوطني للرجال، وكذلك النساء، نادي الرجال، ونادي النساء، وأخيرًا هدف العام.