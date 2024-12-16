شخص شجعني.. حلا الترك: سأرتدي الحجاب قريبا

أجابت الفنانة حلا الترك، عن بعض اسئلة متابعيها عبر تطبيق سناب شات، في جلسة نقاشية تضمن حياتها الفنية والشخصية معًا.

وردت الفنانة البحرينية حلا الترك، خلال الجلسة، على سؤال حول سبب غيابها عن الوسط الفني لفترة، لتجيب بأنها تتقرب إلى الله منذ فترة، وتنوي ارتداء الحجاب قريبًا، وذلك بسبب شخص شجعها على ذلك، لكن لم تكشف هوية هذا الشخص.

وقالت حلا الترك، خلال الفيديو، «صرلي فترة أشتغل على نفسي وقاعدة أتقرب لرب العالمين، بفضل شخص وهذا الشخص هو اللي شجعني على الطريق والحمدلله رب العالمين عندي قناعة عن اللي بسويه وإن شاء الله رح اتحجب قريبًا».

منشور حلا الترك عبر سناب شات

حقيقة زواج حلا الترك

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشفت الفنانة حلا الترك، عن حقيقة زواجها بعد أن انتشر أنباء عن زواجها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وقالت حلا الترك وهى غاضبة : اللي يقول بتروح تتزوج لا تو الناس على الزواج مو وقته لاتطلعون عني اشاعة!.

أعمال حلا الترك

وكانت حلا الترك طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "أحلا"، تدور فكرة الفيديو كليب حول مصممة أزياء شابة لديها أثيليه متواضع، طامحة للانضمام لإحدى دور الأزياء الشهيرة.

أغنية "أحلا" من ألحان عبد العزيز لويس، كلمات مشاري إبراهيم، وتوزيع محمد خسروه، تم تصويره في البحرين من إخراج علي إصبعي.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت استوديوهات كتارا، المركز الإبداعي العربي الشامل في منطقة الشرق الأوسط، عن بدء تصوير أحدث إنتاجاتها الأصلية "ساري وأميرة".

تدور أحداث الفيلم حول حياة قطاع الطرق ساري وأميرة أثناء بحثهما عن كنز أسطوري في وادي سخيمة الخيالي في رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يواجهان الوحوش الخرافية ويتعاملان مع علاقتهما المعقدة.

الفيلم من بطولة حلا الترك في دور أميرة، وأليكس علوم في دور ساري، وبمشاركة الفنان القدير عبد المحسن النمر في دور كثيب ويشارك فيه نخبة مميزة من النجوم من جميع أنحاء الشرق الأوسط والتي تضم: أضوى فهد، وسعد النعيمي، وفايز قزق، وإيهاب عبد الواحد، وعارفة عبد الرسول، وندى توحيد، وجير دواني وغيرهم.

الفيلم من إخراج المخرجة الجوهرة آل ثاني، وإنتاج المنتجين التنفيذيين أحمد الباكر، ولوكا بيركوفيتشي، ومحمود حماقي،.

يَعد فيلم "ساري و أميرة" بتقديم تجربة سينمائية فريدة من نوعها باستخدام أحدث أساليب الإنتاج والتصوير تنقل المشاهدين إلى عالم مميز مليء بالمغامرات الشيقة.