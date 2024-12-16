قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شخص شجعني.. حلا الترك: سأرتدي الحجاب قريبا
كواليس تغريم مرتضى منصور 500 جنيه.. اعرف السبب
صاحب عبارة "روح الروح".. مرصد الأزهر ينعى الشهيد خالد نبهان
أحمد موسى: نتنياهو كشف عن خططه بشأن الوضع في سوريا والمنطقة
ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة عسل أبيض على الريق يوميًا؟
نعلم كيف تسير الأمور.. تعليق مثير من زيزو على عدم فوزه بالكاف
وزير الخارجية: مصر ستواصل الاضطلاع بدورها الإنساني في المنطقة
رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024
مناقشة ملف المحتجزين.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وترامب
تعليق مرتضى منصور على فوز الأهلي وخسارة زيزو في جوائز إفريقيا
إعلان أسماء 540 فائزا بقرعة حج الجمعيات الأهلية بقنا
هل يجوز للزوجة رفض المعيشة مع زوجها في الغربة؟.. أمينة الفتوى تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

شخص شجعني.. حلا الترك: سأرتدي الحجاب قريبا

حلا الترك
حلا الترك
×

أجابت الفنانة حلا الترك، عن بعض اسئلة متابعيها عبر تطبيق سناب شات، في جلسة نقاشية تضمن حياتها الفنية والشخصية معًا. 

وردت الفنانة البحرينية حلا الترك، خلال الجلسة، على سؤال حول سبب غيابها عن الوسط الفني لفترة، لتجيب بأنها تتقرب إلى الله منذ فترة، وتنوي ارتداء الحجاب قريبًا، وذلك بسبب شخص شجعها على ذلك، لكن لم تكشف هوية هذا الشخص. 

وقالت حلا الترك، خلال الفيديو، «صرلي فترة أشتغل على نفسي وقاعدة أتقرب لرب العالمين، بفضل شخص وهذا الشخص هو اللي شجعني على الطريق والحمدلله رب العالمين عندي قناعة عن اللي بسويه وإن شاء الله رح اتحجب قريبًا».  

منشور حلا الترك عبر سناب شات

حقيقة زواج حلا الترك

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشفت الفنانة حلا الترك، عن حقيقة زواجها بعد أن انتشر أنباء عن زواجها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وقالت حلا الترك وهى غاضبة : اللي يقول بتروح تتزوج لا تو الناس على الزواج مو وقته لاتطلعون عني اشاعة!.

أعمال حلا الترك 

وكانت حلا الترك طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "أحلا"، تدور فكرة الفيديو كليب حول مصممة أزياء شابة لديها أثيليه متواضع، طامحة للانضمام لإحدى دور الأزياء الشهيرة.

أغنية "أحلا" من ألحان عبد العزيز لويس، كلمات مشاري إبراهيم، وتوزيع محمد خسروه، تم تصويره في البحرين من إخراج علي إصبعي.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت استوديوهات كتارا، المركز الإبداعي العربي الشامل في منطقة الشرق الأوسط، عن بدء تصوير أحدث إنتاجاتها الأصلية "ساري وأميرة".

تدور أحداث الفيلم حول حياة قطاع الطرق ساري وأميرة أثناء بحثهما عن كنز أسطوري في وادي سخيمة الخيالي في رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يواجهان الوحوش الخرافية ويتعاملان مع علاقتهما المعقدة.

الفيلم من بطولة حلا الترك في دور أميرة، وأليكس علوم في دور ساري، وبمشاركة الفنان القدير عبد المحسن النمر في دور كثيب ويشارك فيه نخبة مميزة من النجوم من جميع أنحاء الشرق الأوسط والتي تضم: أضوى فهد، وسعد النعيمي، وفايز قزق، وإيهاب عبد الواحد، وعارفة عبد الرسول، وندى توحيد، وجير دواني وغيرهم.

الفيلم من إخراج المخرجة الجوهرة آل ثاني، وإنتاج المنتجين التنفيذيين أحمد الباكر، ولوكا بيركوفيتشي، ومحمود حماقي،.

يَعد فيلم "ساري و أميرة" بتقديم تجربة سينمائية فريدة من نوعها باستخدام أحدث أساليب الإنتاج والتصوير تنقل المشاهدين إلى عالم مميز مليء بالمغامرات الشيقة.

البحرين حلا الترك الفنانة حلا الترك أعمال حلا الترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

صرف معاشات

بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

عمر زهران

كانت هدية مخصصة للفقراء.. هالة صدقي تكشف مفاجآت في قضية عمر زهران

سمية الألفي مع زوجها والفيشاوي

بعد جدل ارتباطها بـ الفيشاوي.. سمية الألفي تؤدي العمرة مع زوجها

مدحت شلبي

الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية لعام 2025

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

أموال

القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه

أجهزة وزارة الداخلية في الطقس السيء

تحذيرات من حالة الطقس.. رسالة وزارة الداخلية بشأن المنخفض الجوي| تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي

افتتاح معرض "دكان الفرحة" بجامعة جنوب الوادي

الآباء الكهنة

رسامة قمامصة وتخريج دفعات جديدة في العيد الـ 53 لتأسيس إيبارشية البحيرة

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: نتيجة مسابقة 91 وظيفة قيادية بالمحافظات يناير القادم

بالصور

فيديو يحصد الملايين.. عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها.. ما السبب؟.. شاهد

فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد

ناقد موضة: نادين نجيم لوحة نابضة بالحياة في إطلالتها الأخير.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. ماذا قال؟

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

ياسمين صبري بإطلالة رياضية وجسد أكثر رشاقة ونحافة |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد