رسم خريطة لقبره.. محمود سعد يكشف مفاجآت عن الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

أكد الإعلامي محمود سعد، أنه ودع صديقا غاليا وهو الفنان نبيل الحلفاوي، فما حدث أنه منذ 20 يوما أخبرتنى زوجتي بأن حالته سيئة، وتحدثت معه لبعض الوقت وقال لى إنه تعبان شوية".

وقال محمود سعد، خلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية، على “الفيس بوك”، أن الفنان نبيل الحلفاوي كان خايف بسبب أن طريق المقبرة الخاصة به في مكان ضيق، فكان لديه خوف كبير إن أولاده لا يعلموا طريق الوصول للمدافن حتى أنه أخبرنى بأنه قام بعمل خريطة حتى يعلموا طريق الوصول.

وتابع الإعلامي محمود سعد، أن نبيل الحلفاوي كان يعاني من مرحلة متأخرة جدًا من السرطان، وصل للدرجة الرابعة، مؤكدا انه تم دفن نبيل الحلفاوي بعد صلاة العشاء، وكنت في حالة حزن كبيرة خاصة أنه كان أكثر من صديق، وكان له دور أن أكون موجود في التليفزيون وساعدني بدرجة كبيرة.