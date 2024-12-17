دفنة عجيبة| خيري رمضان يكشف تفاصيل من جنازة نبيل الحلفاوي

عبر الإعلامي محمود سعد، عن حزنه لوفاة الفنان نبيل الحلفاوي، مشيرا إلى أن هذا الفنان له تأثير كبير في حياتنا.

وأضاف الإعلامي محمود سعد، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن زوجتي قالت لي من حوالي ٢٠ يوم أن الحلفاوي في حالة صحية سيئة، وكلمته وقال لي تعبان شوية وقلت كله كل كويس، متابعا أن آخر مرة شوفته كنا في شهر ابريل الماضي ، وقلت له انه خاسس اوي وطلبت منه تناول الطعام بشكل جيد.

وتابع الإعلامي محمود سعد، أن رجل يتمتع بحنية على كل من حوله، وهذا الرجل افتقده، مستدركا أن دفنة الحلفاوي كانت عجيبه وخاصة انه دفن بعد صلاة العشاء.

وأشار الإعلامي محمود سعد، إلى أن نبيل الحلفاوي له دور كبير لظهوري في التلفزيون، وقدم لي مساعدة كبيرة للغاية.