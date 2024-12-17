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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

تفاصيل أغنية مش لاقيكي لـ رامي جمال قبل طرحها

رامي جمال
رامي جمال
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يستعد المطرب رامي جمال لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "مش لاقيكي" وهي أغنية الالبوم، ويتم طرحها في الموسم الشتوي الحالي، وتحديدًا أول أيام العام الجديد 2025، ويطرح رامي أغاني ألبومه الجديد تباعًا.


و الأغنية من كلمات الشاعر إبراهيم جاد، ومن ألحان أنيس، وتنتمي لنوعية الأغاني الدرامية، ويُعد هذا التعاون الثاني من نوعه بين رامي وإبراهيم، وذلك بعدما تعاونا فيما سبق في أغنية “أدبتنا الدنيا”، والتي تم طرحها في عام 2022، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا حتى الآن.


آخر أعمال رامى جمال: 
 

يذكر أن طرح مؤخرًا رامي جمال أغنية ولا بفتكرك” وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي”، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع موسيقي ومهندس صوت أحمد أمين.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي بالنسبالي كلامك عني.. اللي أكيد افترا وتجني.. عامل زي النكتة البايخة ماضحكناش.. بالنسبالي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية.. اللي بنقفلها من النص ومانعيدهاش.. ولا بفتكرك.. ولا بعاديك.. ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك.. خليك كده بتقل فعيني وعين الناس.. كمل وأوعى تقرب تاني الله يخليك.. ولا في عشرة مابينناصاينها.. ولا دي حاجة هاتكسب منها..كل عمايلك بتأكدلي أنا سيبتك ليه.

وكان رامي جمال، قد بدأ خلال الفترة الماضية طرح أغاني الألبوم على طريقة السنجل بشكل متتالي، حيث طرح مؤخرًا أغنيتين جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد وهما“وجوده تاعبني، ونومي مخاصمني”.

رامي جمال مش لاقيكي اغنية مش لاقيكي

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