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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة.. تعرف على أفضل آيباد بالأسواق في 2024

ايباد Honor Pad V9
ايباد Honor Pad V9
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بشاشة IMAX محسّنة و8 مكبرات صوت وهيكل معدني متميز أعلنت شركة هونر عن قرب إطلاق ايباد  Honor Pad V9.

وأعلنت شركة هونر عن هاتف  Honor GT في الصين بمواصفات عالية الجودة وبجانب هذا الهاتف الذكي الجديد المخصص للألعاب، كشفت العلامة التجارية أيضًا عن تواجد جهاز Honor Pad V9 في الأسواق المحلية، وهو جهاز لوحي متميز يتميز بهيكل معدني بالكامل وشاشة IMAX معززة 


وأطلقت شركة Honor جهاز Pad V9 بجسم نحيف للغاية 6.1 مم، ويزن 475 جرامًا فقط ويتمتع بجسم معدني ممتاز، ويأتي بشهادة SGS Gold Five Star للمتانة.

   ويأتي ايباد  Honor Pad V9  بشاشة كبيرة مقاس 11.5 بوصة توفر دقة 2.8K، و500 شمعة من سطوع الذروة، ومعدل تحديث 144 هرتز، وشاشة IMAX Enhanced. بفضل تحسينات IMAX، تحصل على تجربة بصرية محسنة من شاشته.

ايباد Honor Pad V9


طريقة أخرى تعمل بها العلامة التجارية على تحسين الصوت من خلال 8 مكبرات صوت، والتي تم تحسينها أيضًا بتقنية IMAX جنبًا إلى جنب مع دعم الصوت المكاني والصوت عالي الدقة. تحت الغطاء، وقد تم تجهيز ايباد بمعالج MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition SoC  وبطارية ضخمة بسعة 10100 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 66 وات. للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الجزء الخلفي من ايباد على كاميرا بدقة 13 ميجابكسل، بينما تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. 

تشمل الميزات البارزة الأخرى WiFi 6 وBluetooth 5.2 ومساعد YOYO AI وواجهة Magic OS 9.0 المخصصة التي تعمل بنظام التشغيل Android 15.

السعر والتوافر


وأعلنت العلامة التجارية عن ايباد Honor Pad V9 بخيارات ألوان متعددة، وهي Yulong Snow وCangshan Gray وLuyan Purple، وهو متوفر بخيارات تخزين متعددة:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت – 2099 يوان (حوالي 288 دولارًا أمريكيًا)
8 جيجابايت + 256 جيجابايت – 2299 يوان (حوالي 315 دولارًا أمريكيًا)
12 جيجابايت + 256 جيجابايت - 2499 يوان (حوالي 343 دولارًا أمريكيًا)
12 جيجابايت + 512 جيجابايت - 2799 يوان (حوالي 384 دولارًا أمريكيًا)
كما يتوفر إصدار Soft Light بسعر يبدأ من 2399 يوان (329 دولارًا أمريكيًا تقريبًا). ويمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على Honor Pad V9 مع Magic Pencil 3 (499 يوانًا) ولوحة المفاتيح الذكية Bluetooth V9 (449 يوانًا). 

يعد الايباد متاحة حاليًا للطلب المسبق، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الأولى في الصين في 24 ديسمبر 2024.

شركة هونر نظام التشغيل معدل تحديث Android 15 هاتف Honor GT WiFi 6

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