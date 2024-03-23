شاومي تبدأ إنتاج أجهزتها من أول مصنع لها في مصر والمنطقة.. تفاصيل

بدأت شركة شاومي إنتاج هواتفها الذكية والأجهزة الخاصة بها في مصنعها في مصر، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج حوالي مليون هاتف و 300 ألف جهاز تليفزيون ذكي.

تشير التقديرات إلى أن مصنع شاومي في مصر قد تجاوزت تكلفته الاستثمارية 20 مليون دولار، مع مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يقدم المصنع نحو 300 إلى 500 فرصة عمل، كما سيُساهم في نمو الاقتصاد المصري.

وفي أواخر العام الماضي، اتخذت شاومي قرارها من خلال مجموعة الصافي - الموزع الحصري والوحيد للعلامة التجارية الصينية "Xiaomi" في السوق المصري - بإنشاء المصنع وافتتاحه في الربع الأول من العام الحالي 2024.