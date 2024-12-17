إبادة غزة.. أكثر من 45 ألف شهيد في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن الحصيلة اليومية للشهداء بيد الاحتلال بعد أكثر من سنة من المذابح، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة.

قالت الوزارة إن الاحتلال الوحشي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و79 مصابا خلال 24 ساعة فقط.

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45.059 شهيدا و107.041 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت تقارير صحفية باستمرار وحشية الاحتلال عبر رفضه دخول المساعدات للقطاع إمعانا في تجويع الناس، علاوة على رفض دفن جثامين الشهداء حتى قامت الكلاب الضالة بنهش جثث شهداء ملقاة في شوارع شمال قطاع غزة بل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع بشكل كامل طواقم الإسعاف من التحرك لانتشال جثامين الشهداء شمال القطاع منذ 50 يوما.

وخلال الساعات الماضية ارتقى شهداء بينهم أطفال قتلهم الاحتلال وتم تشييع عدد من الشهداء في مستشفى المعمداني بمدينة غزة فيما توغلت آليات الاحتلال في مواصي مدينة رفح تزامنا مع تكثيف الاستهدافات على المدينة.

ووفق ما ذكرت شبكة قدس الفلسطينية فقد ارتقى أكثر من 15 شهيدا في منزل لعائلة الداعور يؤوي نازحين من عائلتي الكحلوت والملفوح بمشروع بيت لاهيا، بعد استهدافهم فجر اليوم ولا أحد يستطيع الوصول إلى المنزل بسبب توغل الاحتلال.

كما استهدف جيش الاحتلال مجموعة من الأهالي بالقرب من مسجد صلاح شحادة بمشروع بيت لاهيا وعند وصول الأهالي لتقديم الإسعاف استهدفهم الاحتلال مرة ثانية وارتقى 4 شهداء دون التمكن من الوصول إليهم.

كذلك يعمل جيش الاحتلال على نسف مباني سكنية في منطقة المواصي غربي مدينة رفح دون أي داعي .

