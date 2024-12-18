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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024: عرض زواج

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز
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برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

حاول حل المشاكل في حياتك العاطفية لتظل سعيدًا اليوم. كن نشيطًا في المكتب وحافظ على هدوئك حتى في ظل المواعيد النهائية الصعبة. الثروة إيجابية اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

قد يقع بعض الذكور في الحب لأول مرة اليوم، وقد تتلقى الفتيات عرضًا في الجزء الثاني من اليوم. اليوم جيد أيضًا لإصلاح مشاكل الزواج فكر في أمسية رومانسية حيث قد تتلقى مكالمة بشأن الزواج.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يجب على النساء الحوامل عدم ممارسة الرياضات الخطرة أو الأنشطة تحت الماء.

برج العقرب مهنيا

يجب على رجال الأعمال توخي الحذر أثناء القيام باستثمارات كبيرة حيث قد لا تحقق بعض القطاعات نتائج جيدة. سيحصل الطلاب الذين يحاولون الدراسات العليا على القبول في الجامعات الأجنبية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة


قد تستثمر أيضًا في العقارات. يعد تجديد المنزل قرارًا جيدًا ولكن تأكد من أنه لا يلتهم مبلغًا كبيرًا. ستتلقى مستحقات معلقة من العملاء والشراكات ستساهم أيضًا في الحالة التجارية.

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