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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وفد القاهرة يزور "الشباب والرياضة" للتنسيق لإطلاق برامج التدريب والتأهيل

أيمن العشري
أيمن العشري
ولاء عبد الكريم
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أكّد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن هناك وفدًا من غرفة القاهرة مكونًا من منير المصري رئيس شُعبة إلحاق العمالة بالخارج، وعبد الرحيم المرسي عضو الشُعبة، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وبعض موظفي الجهاز التنفيذي للغرفة ، والذين قاموا بزيارة وزارة الشباب والرياضة لبحث سبل التعاون طبقًا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الوزارة والغرفة لدعم الشباب المصري.
وقال "العشري" إن الهدف من هذا الاجتماع التنسيق بين الوزارة والغرفة لدعم الشباب المصري وتدريبه وتأهيله لتسهيل الحصول على فرص عمل مناسبة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال التوظيف الآمن للعمالة المصرية بالخارج ، مشيرًا إلى أنه من خلال أكاديمية التدريب بالغرفة سيتم التعاون مع الوزارة لتوفير حزمة من البرامج التدريبية في مختلف المجالات لتأهيل الشباب لسوق العمل طبقًا لخطة الدولة التنموية ورؤية مصر 2030 ، وأنه سيتم تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة من أجل تفعيل هذه البرامج من خلال أكاديمية التجار بغرفة القاهرة لدعم الشباب المصري.
وقال منير المصري إنه تم عقد لقاء موسع مع قيادات وزارة الشباب والرياضة للتنسيق لدعم الشباب المصري بمحافظات الجمهورية بالبرامج التدريبية المختلفة عبر الإنترنت " أون لاين" من خلال أكاديمية التجار بالغرفة أو داخل الأكاديمية ذاتها.
وأشاد "المصري" بتعاون قيادات وزارة الشباب والرياضة خلال اللقاء ورغبتهم القوية في التعاون مع الغرفة لتقديم خدمات للشباب المصري بالتدريب والتأهيل لتسهيل توفير فرص عمل آمنة ، وهو ما يشير إلى البروتوكول الموقع بين الوزارة والغرفة لدعم الشباب المصري.

غرفة القاهرة التجارية وزارة الشباب والرياضة إلحاق العمالة

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