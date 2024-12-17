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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية توصي بالغلق الفوري لـ 100 منشأة

حملة تفتيش
حملة تفتيش
همت الحسينى
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صرح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فرق التفتيش التابعة لإدارة مراقبة الأغذية شنت خلال الأسبوع الماضى , عدة حملات ميدانية على الأسواق والمحلات وأماكن تداول المواد الغذائية . 

وأوضح وكيل الوزراة أن الحملات أسفرت عن المرور على 282 منشأة غذائية متنوعة تبين أن 100 منهم تستوجب الغلق الفورى لخطورتها على الصحة العامة . 

وأكد "مدكور" استمرار الحملات المشتركة لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين، موجهاً إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، بتكثيف حملاتها اليومية علي مدار الساعة. 

وأشارت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، إلى أن الأسبوع الماضى شهد  تحرير 227 محضرًا، وسحب 86 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1071 كجم من أغذية متنوعة، و214 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.

حملة صحة الدقهلبة تفتيش

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