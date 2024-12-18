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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل بشأن عدم خوض الأهلي لقاء إنبي المؤجل

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله
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أثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور الجدل، بشأن عدم خوض النادي الأهلي لقاء أمام إنبي المؤجل. 

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “بيراميدز لسه لاعب مع الترجي في تونس  بعد ماتش الاهلي و رجع مصر و لعب النهاردة مع الاتحاد السكندري يا تري الاهلي لماذا لم يلعب مباراته المؤجلة مع إنبي  رغم انه لو كسب كان هيلعب بكرة مع ريال مدريد  منتظر الرد من رابطة الأندية”. 

جدير بالذكر أن الأهلي، أعلن، عن استعارة حمدي فتحي، من فريق الوكرة القطري، من أجل المشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025.


وخسر الأهلي 5-6 من باتشوكا السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بيراميدز خالد الغندور الأهلي رابطة الاندية

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