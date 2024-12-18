أكواد لا غنى عنها في هاتفك.. تكشف لك مواصفات جهازك ونسبة البطارية الحقيقية

سواء كنت تحمل هاتف ذكي حديث أم قديم، عليك أن تكون على دراية تامة بمفاتيح أسراره، وهو ما يمكنك فعله بمنتهى السهولة عن طريق الأكواد السرية التي بمجرد إدخالها ستعرف كل خبايا هاتفك الذكي في ثوان معدودوة.

لمعرفة “سيريال” هاتفك

كود *#06#، وهو نفس الرقم المدون على علبة هاتفك، ويساعدك اذا فقدت هاتفك

لمعرفة الأجهزة والبرامج في هاتفك

كود*#12580*369#

لعدم اظهار رقمك عند الاتصال

كود *31#، يمكنك هذا الكود من تشغيل وإيقاف ظهور رقمك عند المتصل بمجرد اتصالك عليه

لحجب أي مكالمات عنك

كود *43#، اذا كنت تريد أن لايصل اليك أي أحد، بادخال هذا الكود سيضع جميع المكالمات الواردة على وضع الانتظار.

معرفة مواصفات جهازك

كود ##34971539##، يمكنك من معرفة مواصفات جهازك.

معرفة نسبة البطارية الحقيقية

كود #0228، تستطيع من خلاله معرفة النسبة الحقيقية لبطارية هاتفك.

إعادة ضبط المصنع

كود *#*#7780#*#*، عبر هذا الكود تستطيع عمل إعادة ضبط المصنع.