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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أحدث هاتف أوبو يغزو الأسواق وسامسونج تطرح هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

أخبار
أخبار
لمياء الياسين
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نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

بسعر معقول ومميزات رائدة.. أحدث هاتف أوبو يغزو الأسواق
 

إذا كانت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف  Oppo A15s  والذي يأتي بالعديد من الميزات العصرية ويقدم أداء مميز إليك أهم مميزاته وعيوبه .

بطارية قوية وتقنيات متطورة..وان بلس تكشف عن قرب إطلالق OnePlus 13
 

أكدت شركة OnePlus مؤخرًا أن سلسلة هواتف OnePlus 13 سيتم الإعلان عنها عالميًا في يناير 2025. واليوم، أكدت العلامة التجارية  أن "حدث إطلاق سلسلة OnePlus 13 الشتوية" سيقام في 7 يناير. سيشهد الحدث وصول هاتفين ذكيين: OnePlus 13R و OnePlus 13.

هيساعدك في دراستك.. شاومي تستعد لإطلاق قلم ترجمة فورية ذكي خلال أيام | تفاصيل
 

أطلقت شركة شاومي قلم Mijia Dictionary Pen C1 بشاشة مقاس 3.02 بوصة ونظام OCR 

وسعت شركة Xiaomi مجموعة منتجات Mijia بإطلاق قلم Dictionary Pen C1، وهو أداة تعليمية مبتكرة مصممة لتعزيز تعلم المفردات والتعرف على الكلمات. وبسعر معقول يبلغ 349 يوانًا (48 دولارًا)، أصبح قلم القاموس متاحًا الآن للطلب المسبق على منصة Youpin التابعة لشركة Xiaomi ومن المقرر أن يبدأ الشحن في 26 ديسمبر.

مواصفات وسعر مغرٍ.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

كثيرة هي  الهواتف الذكية في الأسواق ولكن إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف  Samsung Galaxy S24 Ultra

ووفقا لموقع gizmochina يعد هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra  أقوى هاتف رائد من سامسونج فيأتي الهاتف مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي ليقدم تجربة استخدام مميزة .

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