صلاح الحديدي يكشف لـ رانيا هاشم حقيقة التغيرات المناخية وتأثيرها في زيادة وتيرة الزلازل

تستضيف الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج “بصراحة” الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في حلقة جديدة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة الحياة، عن الزلازل وهل يمكن التنبؤ بها.

ويتحدث الدكتور صلاح الحديدي، عن تقييم المعهد للمخاطر الزلزالية وهو الذي يحدد فترة حدوث الزلازل، مؤكدا أنه لا يمكن منع خطر الزلازل ولكن في يمكننا تقليل مخاطرها.

ويكشف أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يتم تنفيذ أكواد البناء المقاومة للزلازل يقلل من الخسائر عند حدوثها، مشيرا إلى ان الطيور والحيوانات تشعر بالزلازل قبل حدوثها بثواني، وأن اليابان هي الدولة الأقل في نسبة الخسائر والوفيات عند حدوث الزلازل.