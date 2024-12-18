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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية حزب مستقبل وطن لتجهيز 100 عروس

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الاحتفالية  التي نظمها  حزب مستقبل وطن، بالممشي السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف  ، لتوزيع جهاز 100 عروسة، ضمن الجولات التنظيمية التي يقوم بها الحزب بمختلف المحافظات، لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، استمرارًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي.

جاء ذلك بحضور  النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، النائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، النائب محمد ماهر الأمين العام المساعد للحزب، النائب حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف،الدكتورشريف عبد المنعم أمين التنظيم،النائب محمد كمال مرعي أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة،النائب هشام الحصري أمين الزراعة،بالإضافة إلى أمناء الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (النائب على بدر ، النائب عبد الله على مبروك ، النائب محمد سيد كامل ، النائبة مني عبد الله، النائبة ميرفت ميشيل،النائب أحمد محيسن،النائب طه أبو الناظر) ، ورئيس الوحدة المحلية  على يوسف.

تأتي هذة الفاعليات تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، وللمساهمة في إدخال البهجة والفرحة على قلوب العرائس وعائلاتهن.

وكان المحافظ قد افتتح _ وفي حضور  قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن،في وقت سابق من اليوم، _وحدة عناية مُركزة للأطفال بمستشفى الفشن المركزي، والتي تحتوي على 12 سرير و3 أجهزة تنفس صناعي، و12 مونيتور ومحلقاتهم، بجانب افتتاح وحدة المناظير الجراحية بالمستشفى التخصصي وذلك في إطار دعم الخدمة الصحية بالمحافظة.

بني سويف مستقبل وطن حسام العمدة

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