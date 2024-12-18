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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أول تعليق من أنشيلوتي بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتننتال

أنشيلوتي
أنشيلوتي
إسلام مقلد
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حقق ريال مدريد انتصارًا مستحقًا بنتيجة 3-0 على فريق باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية، الذي أُقيم اليوم الأربعاء.

 وجاءت أهداف الفريق الملكي عبر الثلاثي كيليان مبابي، ورودريجو، وفينيسيوس جونيور (من ركلة جزاء)، في الدقائق 37، 53، و84 على التوالي.

تصريحات أنشيلوتي بعد الفوز

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سعادته الكبيرة بالتتويج باللقب الرابع في تاريخ النادي بهذه البطولة. وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الألقاب كثيرة، وأنا سعيد جدا. إنه نجاح".

وأضاف أنشيلوتي أن بداية المباراة لم تكن على المستوى المطلوب: "بداية المباراة كانت متواضعة بعض الشيء، لكن شيئا فشيئا سيطرنا على الأمور".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن الفارق في الجودة بين الفريقين ظهر بوضوح مع تقدم المباراة: "كان هناك فارق في الجودة، وكان يجب إظهار الشخصية المطلوبة، ومع الوقت دخلنا في أجواء المباراة. في النهاية أعجبني الأداء، وفي الهجوم صنعنا الفارق".

كما أثنى على الأداء الهجومي لفريقه، مؤكدًا: “مبابي لعب مباراة جيدة، ورودريجو سجل الهدف الثاني. على المستوى الهجومي، أدينا بشكل جيد”.

ريال مدريد يواصل هيمنته

هذا التتويج يمثل إضافة جديدة لخزائن ريال مدريد، حيث يواصل الفريق فرض هيمنته على الساحة الدولية، محققًا لقبه الرابع في بطولة كأس القارات للأندية.

واختتم أنشيلوتي حديثه بالتأكيد على أهمية هذا الفوز، مشيدًا بأداء الفريق رغم التحديات التي تفرضها إقامة مثل هذه المباريات في منتصف الموسم: "لعب مباراة كهذه في منتصف الموسم ليس بالأمر السهل، وأدينا بشكل جيد".

ريال مدريد يتألق عالميًا

بهذا الإنجاز، يثبت ريال مدريد مجددًا أنه فريق لا يعرف الحدود، حيث يواصل حصد الألقاب على المستويين المحلي والدولي، معززًا مكانته كأحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم.

ريال مدريد أنشيلوتي باتشوكا باتشوكا المكسيكي

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