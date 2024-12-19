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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل

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مرأة ومنوعات

ليس له علاج ويسبب الشلل.. فيروس ليسا يرعب العالم بعد انتشاره بأستراليا

فيروس ليسا
فيروس ليسا
رنا عصمت
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حذرت منظمة الصحة العالمية من فيروس "ليسا" (Lyssavirus)، وهو جنس من الفيروسات ينتمي إلى عائلة Rhabdoviridae، ويعتبر فيروس داء الكلب (Rabies Virus) أشهر أنواعه. 

هذا الفيروس يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى أعراض عصبية خطيرة، وغالبًا ما يكون قاتلًا إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

وبحسب ما جاء في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قد تكون الخفافيش مصابة بفيروس ليسا  وهو فيروس قاتل ليس له علاج معروف، وأعراضه تشمل الشلل والهذيان والتشنجات والموت، كما هو الحال مع داء الكلب، الذي ينتمي إلى نفس مجموعة الفيروسات من ضمنها Lyssaviruses، وكلتا الحالتين غير قابلتين للعلاج ولا يمكن مكافحتهما إلا بالتطعيم السريع. 

وينتشر فيروس ليسا من خلال اللدغات أو الجروح المفتوحة، ويُنصح الأشخاص المعرضين للفيروس بتنظيف المنطقة والحصول على التطعيم على الفور.

ووضع الخبراء أنفسهم في حالة تأهب قصوى بسبب سقوط الخفافيش في جنوب شرق كوينزلاند من السماء نتيجة مزيج من متلازمة شلل الثعلب الطائر (FFPS) والحرارة الشديدة؛ إذ حثت كبيرة مسؤولي الصحة في الولاية، هايدي كارول، سكان كوينزلاند بأستراليا على عدم لمس الخفافيش، سواء كانت حية أو ميتة، والتي سقطت على الأرض . 

وقال الدكتور كارول: «من المهم أن نتذكر أن فيروس ليسا قاتل لدى البشر، ولا يوجد علاج فعال معروف بمجرد ظهور الأعراض»، موضحة أنها توجد علاجات وقائية مثل اللقاحات التي تتوفر إذا تعرضت للفيروس، ولكن المفتاح هو الحصول على هذا العلاج في أقرب وقت ممكن لتجنب ظهور الأعراض. 

وأشار الطبيب في الولاية الإسترالية، إلى أنه من المهم تعليم الأطفال عدم التعامل مع الخفافيش أبدًا، مضيفا: «إذا كنت تعتقد أن طفلك قد تعرض للعض أو الخدش، اغسل الجرح على الفور بالماء النظيف والصابون لمدة خمس دقائق على الأقل لتقليل خطر العدوى.. إذا كان لديك مطهر، ضعه على الجرح بعد غسله، ولكن يرجى مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن».

وحث الأطباء أي شخص يرى خفاشًا على الأرض على عدم لمسه، بل الاتصال  على الفور بجمعية حماية الحيوانات الملكية أو مجموعة رعاية الحياة البرية المحلية.


 


 


 


 

فيروس ليسا يسبب الشلل يسبب الوفاه

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