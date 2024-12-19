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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

نتنياهو يتوعد الحوثيين في اليمن .. ماذا قال؟

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً للغاية في إشارة منه إلي ميليشيا الحوثي اليمينة.

وفي بيان له قال نتنياهو "بعد حركة حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، أصبح الحوثيون تقريباً الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني".

وأتم بيانه قائلا: "يتعلم الحوثيون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً للغاية".


وفي وقت لاحق ، أعلنت ميليشيا الحوثي تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين 2 ، مشددة علي العملية نجحت في تحقيق أهدافها كاملة .

وذكر الحوثي في بيان له ان ذلك جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا علي المجازر بحق الفلسطينين في غزة ، وكذلك ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الاسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي اطار الرد علي العدوان الإسرائيلي علي اليمن .

وجاء ذلك تزامنا مع العدوان الإسرائيلي علي منشآت مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة ؟، منها محطات الكهرباء .

وزاد الحوثي في بيانه قائلا : إن العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازره في قطاعِ غزةَ، وكذلك الرد على هذا العدوان الغاشم وذلك باستمرارِ الإسناد وضرب كافة الأهداف المعادية بالأسلحة المناسبة.

واتم الحوثي بيانه : إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزةَ، ورفع الحصارِ عنها.

نتنياهو ايران الحوثيين حزب الله حركة حماس

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