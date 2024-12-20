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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

مخرج "فقرة الساحر": المسلسل مليء بالمشاعر الإنسانية

فقرة الساحر
فقرة الساحر
نجلاء سليمان
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قال المخرج تامر محسن إن مسلسل “فقرة الساحر” يختلف عن الأعمال التي قدمها من قبل، وكان ينتظر أن يقدم هذه النوعية منذ سنوات. 

وأوضح تامر محسن لـ صدى البلد، على هامش احتفالية عرض مسلسل “فقرة الساحر”، أنه تراجع عن قراره السابق بمقاطعة الدراما حينما أتيحت فرصة مناسبة.

وأشار تامر محسن إلى أن هدفه من 'فقرة الساحر هو  تقديم رؤية جديدة وجريئة عن الصداقة والخداع في بيئة مليئة بالمخاطر. 

واستطرد: "هذه السلسلة مليئة بالإثارة، وآمل أن يأسر الجمهور بالعلاقات المعقدة والطبيعة غير المتوقعة للقصة".

"فقرة الساحر" هي قصة مثيرة تسلط الضوء على مغامرات ثلاثة أصدقاء – لمى، ألفي، ومكس – الذين ينطلقون في رحلة من الوفاء والصداقة لتأسيس فريق بارع من المحتالين. بفضل مهاراتهم الفريدة، يستهدفون الأثرياء الذين يعتبرونهم مستحقين وفق معاييرهم الأخلاقية الصارمة، مع الالتزام بقواعده الصارمة: عدم إلحاق أي ضرر جسدي، وعدم استهداف الأبرياء. يقدم المسلسل مزيجًا من الذكاء، الطموح، العدالة، وإثارة السرقة، مع طابع درامي مشوق ومبتكر.

فقرة الساحر من إخراج تامر محسن وإنتاج "TVision"، مع سيناريو من تأليف إياد صالح.

المسلسل يضم مجموعة من الفنانين وهم : أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة، وهو مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة و ينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة. يتألف المسلسل من ثماني حلقات تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة ومليئة بالمفاجآت.

تامر محسن فقرة الساحر أسماء جلال

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