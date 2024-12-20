تكريم جمال سليمان في ندوة بنقابة الصحفيين. غدا

تستضيف لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين الفنان السوري جمال سليمان، وذلك في تمام الثالثة والنصف عصرًا، السبت ، في ندوة عن الفن والعروبة وسوريا.

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة ورئيس لجنة الشئون العربية وأشار إلي أنه سيتم تكريم الفنان الكبير جمال سليمان، ومنحه درع النقابة تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العروبة من خلال أعماله المختلفة.

أعلن الفنان جمال سليمان احتمالية ترشحه على منصب رئاسة سوريا في ظل السعي نحو صياغة دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات ديمقراطية.

وأوضح جمال سليمان في تصريحات لقناة العربية، أن الوضع الحالي لسوريا يحتاج إلى حكومة يتم الاعتراف بها دوليا، لتتلقى الدعم الدولي والمعونات لمساعدتها.

وأشار جمال سليمان إلى أنه لديه الرغبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية، متابعًا: «هذا ليس شرطًا، إذا لم أجد من هو أنسب مني في هذا المنصب، سأرشح نفسي إذا أراد السوريون».

وأضاف أنه يريد كسر «التابوه» الذي زرعه النظام السابق في السوريين، متابعًا: «النظام زرع فينا إنه ممنوع تقول أنا بدي أكون وزير أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، انت بتكون إذا إحنا أشرنا بذلك، ولكن هذا حقنا كسوريين».

وأوضح جمال سليمان أنه حاليا بصدد الإعلان عن مؤتمر يجمع الفصائل السياسية في دمشق تحت مظلة الأمم المتحدة، وفي هذه الحالة سيعود إلى سوريا.

وأكد أن عودته ليست قرار شخصي ولكنها خطوة تحتاج إلى أن تحمل رسالة ومعنى، معبرا عن اشتياقه لوطنه.