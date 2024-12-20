قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد ولا كورونا.. الفرق بين أعراض الفيروسات التنفسية والمتحورات الجديدة وخطة العلاج
موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في مصر لطلاب المدارس والجامعات| قرارات نهائية
أرز تيماسيك في مصر.. وزير الزراعة يبحث مع سفير سنغافورة سبل التعاون
مصادر تركية: أردوغان يزور دمشق في غضون أسبوعين
محمد فايز فرحات: عدم الاستقرار بالمنطقة يرتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي
4 أندية مصرية موقوفة بقرار من الفيفا..وهذا موقف الزمالك من القيد
شهب الدببيات تزين سماء مصر بالتزامن مع الانقلاب الشتوي.. غدا
خطيب الأوقاف: البر وجبر خواطر الأطفال سلوك نبوي شريف.. فيديو
تطور عاجل في تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول
رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري
المركزي الروسي يخالف الفيدرالي الأمريكي ويتخذ قرارا بشأن سعر الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

خطبة الجمعة من الدقهلية| خطيب الأوقاف: نريد بناء إنسان يصنع حضارة ولا يجنح إلى تطرف.. والبر وجبر خواطر الأطفال سلوك نبوي شريف

مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر بمحافظة الدقهلية
مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر بمحافظة الدقهلية
محمد شحتة
×

خطبة الجمعة من الدقهلية:

المحافظ ووزير الأوقاف يؤديان الصلاة في منية النصر

الشيخ أحمد شرف الدين في الخطبة:

نريد بناء إنسان يصنع حضارة ولا يجنح إلى تطرف

البر وجبر خواطر الأطفال سلوك نبوي شريف


قال الشيخ أحمد شرف الدين، من أئمة وزارة الأوقاف، إن الطفولة بناء وأمل، ونعم الإله على العباد كثيرة، لقوله تعالى (إِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ).

وأضاف، خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن موضوع “الطفولة بناء وأمل”، أن الإمام الحسن البصري يقول (يا ابن آدم إنك أيام معدودة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك).

واستشهد بقوله تعالى (إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)، منوها أن أولى الناس بهذه الوصايا هم أطفالنا وثمار قلوبنا

واستشهد بقوله تعالى (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ).

وتابع: نريد أن نبني إنسانا يصنع حضارة ولا يجنح إلى تطرف ديني أو تطرف لا ديني، ونواة هذا الإنسان في طفولته فولدك ريحانتك صاحبه واسأل الله خيره، فإنت أحسنت إليه فهو شريكك وإن أسأت إليه فهو عدوك.

وقال الشيخ أحمد شرف الدين، من أئمة وزارة الأوقاف، إن النبي الكريم أطال السجود في سجدة أثناء الصلاة، فسأله الصحابة فقال (ارتحلني ابناي فكرهت أن أعجلهما) نسبة إلى لعب الحسن والحسين مع النبي في المسجد.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف

وأضاف الشيخ خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن موضوع “الطفولة بناء وأمل”، أن النبي الكريم في موقف آخر خفف من الصلاة بعد سماع بكاء الطفل الصغير حتى لا يقلق والدته عليه.

واستشهد بحديث النبي (من لا يرحم لا يرحم) وقول النبي (الراحمون يرحمهم الرحمن).

وأكد أننا نريد أن نبني جيلا يحقق الراية ويصنع الحضارة ويكون وسيطا بدون إفراط أو تفريط، نريد أن نبر أطفالنا ونجبر خواطرهم كما فعل النبي الكريم، ونريد أن نبذل من وقتنا وجهدنا ومن أنفسنا لهم ونكن لهم مفاتيح خير.

وتابع: نريد أن تكون في روضة من رياض الجنة وأن يكون عداد حسناتنا عاملا بأطفالنا وأولادنا وأحبابنا وأن يجمعنا الله بهم في مستقر رحمته.

كان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والنائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، لافتتاح مسجد "البحر الصغير" بقرية البجلات مركز منية النصر.

ورحب محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف والمرافقين له معربا عن تقديره لزيارته محافظة الدقهلية، وأكد أن وزير الأوقاف واحد من رجال الدين الإسلامي المشهود لهم بالعلم والمعرفة والثقافة وله بصمة واضحة في تفسير علوم الدين الصحيح ونشر المنهج الوسطي ،كما له جهود كبيرة فى مواجهة الفكر المتطرف، وأشاد بدور أئمة المساجد في نشر الوعى وتعاليم الدين الصحيح خاصة بين الشباب، ودحر الأفكار المتطرفة بإتباع كتاب الله عز وجل وسنته النبوية الشريفة.

وثمن "مرزوق"جهود وزير الأوقاف والدور الملموس للوزارة في بناء وتطوير المساجد، ومشيدا بالجهود المتميزة من المجتمع المدني بالدقهلية الذى يضرب أروع الأمثلة فى المشاركة المجتمعية وعلى رأسها بناء المساجد، مؤكدا أن أبناء الدقهلية يتسابقون في عمل الخير والمشاركة في المشروعات الخدمية ومبادرتهم للتبرع في مختلف المجالات.

ومن جهته أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية على دعوته الكريمة وكلماته الطيبة التى يفتخر بها واستقباله الطيب على أرض العلم والعلماء، مشيرا إلى إنه يتابع جهود محافظ الدقهلية الملموسة فى خدمة المجتمع ومحاربة الفساد والسعي نحو توفير الخدمات للمواطنين في مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأكد وزير الأوقاف، أن الله عز وجل هو الذى يسخرنا جميعاً لخدمة المجتمع، معربا عن سعادته لوجوده بين أهل محافظة الدقهلية الكرام متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق، كما أكد أن وزارة الأوقاف على استعداد كامل لتقديم أوجه التعاون والدعم للمحافظة، لخدمة شعبها الطيب المبارك فى كافة المجالات .

خطبة الجمعة محافظة الدقهلية صلاة الجمعة منية النصر الأطفال وزارة لأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احسب هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

اعرف هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

خريطة الأمطار

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الجمعة

سعر الدولار

الدولار رسميا الآن| آخر تحديث اليوم بعد تصريحات الحكومة بشأن مرونة سعر الصرف

سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 150 جنيها خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024

هيثم شاكر

تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 20-12-2024

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 20-12-2024

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 20-12-2024

ترشيحاتنا

مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر

خطيب الأوقاف: نريد بناء إنسان يصنع حضارة ولا يجنح إلى تطرف.. فيديو

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد بقرية البجلات في منية النصر

موقع دار الإفتاء المصرية

%67 منها للأسرة.. دار الإفتاء المصرية تُصدر 1,422,921 فتوى خلال عام 2024

بالصور

طريقة عمل مقرمشات منزلية بدون مواد حافظة أو ألوان صناعية

مقرمشات
مقرمشات
مقرمشات

بدون ما يشرب الزيت.. طريقة عمل الباذنجان المقلي

الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي

في عيد ميلاده.. لماذا يلقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد فؤاد

شكلها تغير.. هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في أخر ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد