خطبة الجمعة من الدقهلية| خطيب الأوقاف: نريد بناء إنسان يصنع حضارة ولا يجنح إلى تطرف.. والبر وجبر خواطر الأطفال سلوك نبوي شريف

خطبة الجمعة من الدقهلية:

المحافظ ووزير الأوقاف يؤديان الصلاة في منية النصر

الشيخ أحمد شرف الدين في الخطبة:

نريد بناء إنسان يصنع حضارة ولا يجنح إلى تطرف

البر وجبر خواطر الأطفال سلوك نبوي شريف



قال الشيخ أحمد شرف الدين، من أئمة وزارة الأوقاف، إن الطفولة بناء وأمل، ونعم الإله على العباد كثيرة، لقوله تعالى (إِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ).

وأضاف، خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن موضوع “الطفولة بناء وأمل”، أن الإمام الحسن البصري يقول (يا ابن آدم إنك أيام معدودة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك).

واستشهد بقوله تعالى (إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)، منوها أن أولى الناس بهذه الوصايا هم أطفالنا وثمار قلوبنا

واستشهد بقوله تعالى (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ).

وتابع: نريد أن نبني إنسانا يصنع حضارة ولا يجنح إلى تطرف ديني أو تطرف لا ديني، ونواة هذا الإنسان في طفولته فولدك ريحانتك صاحبه واسأل الله خيره، فإنت أحسنت إليه فهو شريكك وإن أسأت إليه فهو عدوك.

وقال الشيخ أحمد شرف الدين، من أئمة وزارة الأوقاف، إن النبي الكريم أطال السجود في سجدة أثناء الصلاة، فسأله الصحابة فقال (ارتحلني ابناي فكرهت أن أعجلهما) نسبة إلى لعب الحسن والحسين مع النبي في المسجد.

وأضاف الشيخ خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن موضوع “الطفولة بناء وأمل”، أن النبي الكريم في موقف آخر خفف من الصلاة بعد سماع بكاء الطفل الصغير حتى لا يقلق والدته عليه.

واستشهد بحديث النبي (من لا يرحم لا يرحم) وقول النبي (الراحمون يرحمهم الرحمن).

وأكد أننا نريد أن نبني جيلا يحقق الراية ويصنع الحضارة ويكون وسيطا بدون إفراط أو تفريط، نريد أن نبر أطفالنا ونجبر خواطرهم كما فعل النبي الكريم، ونريد أن نبذل من وقتنا وجهدنا ومن أنفسنا لهم ونكن لهم مفاتيح خير.

وتابع: نريد أن تكون في روضة من رياض الجنة وأن يكون عداد حسناتنا عاملا بأطفالنا وأولادنا وأحبابنا وأن يجمعنا الله بهم في مستقر رحمته.

كان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والنائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، لافتتاح مسجد "البحر الصغير" بقرية البجلات مركز منية النصر.

ورحب محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف والمرافقين له معربا عن تقديره لزيارته محافظة الدقهلية، وأكد أن وزير الأوقاف واحد من رجال الدين الإسلامي المشهود لهم بالعلم والمعرفة والثقافة وله بصمة واضحة في تفسير علوم الدين الصحيح ونشر المنهج الوسطي ،كما له جهود كبيرة فى مواجهة الفكر المتطرف، وأشاد بدور أئمة المساجد في نشر الوعى وتعاليم الدين الصحيح خاصة بين الشباب، ودحر الأفكار المتطرفة بإتباع كتاب الله عز وجل وسنته النبوية الشريفة.

وثمن "مرزوق"جهود وزير الأوقاف والدور الملموس للوزارة في بناء وتطوير المساجد، ومشيدا بالجهود المتميزة من المجتمع المدني بالدقهلية الذى يضرب أروع الأمثلة فى المشاركة المجتمعية وعلى رأسها بناء المساجد، مؤكدا أن أبناء الدقهلية يتسابقون في عمل الخير والمشاركة في المشروعات الخدمية ومبادرتهم للتبرع في مختلف المجالات.

ومن جهته أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية على دعوته الكريمة وكلماته الطيبة التى يفتخر بها واستقباله الطيب على أرض العلم والعلماء، مشيرا إلى إنه يتابع جهود محافظ الدقهلية الملموسة فى خدمة المجتمع ومحاربة الفساد والسعي نحو توفير الخدمات للمواطنين في مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأكد وزير الأوقاف، أن الله عز وجل هو الذى يسخرنا جميعاً لخدمة المجتمع، معربا عن سعادته لوجوده بين أهل محافظة الدقهلية الكرام متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق، كما أكد أن وزارة الأوقاف على استعداد كامل لتقديم أوجه التعاون والدعم للمحافظة، لخدمة شعبها الطيب المبارك فى كافة المجالات .