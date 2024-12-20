الزمالك يفتقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش في الدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خدمات لاعبه نبيل عماد “دونجا"، في الجولة السادسة في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

ويغيب لاعب خط الوسط بفريق الزمالك، نبيل دونجا عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز، بداعي الإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وانتهت نتيجة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، أمس، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2024-2025.