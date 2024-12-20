ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي بالشوفان على الفطور ؟

تعد وجبة الزبادي بالشوفان خيارا صحيا ومفيدا، سواء كنتِ ترغبين في تعزيز صحة جهازك الهضمي، تحسين صحة القلب، أو الشعور بالشبع لفترة أطول، فهي وجبة مثالية لفطور صحي ومغذي.

فوائد الزبادي بالشوفان

وتجمع وجبة الزبادي بالشوفان بين فوائد مكونين غنيين بالعناصر الغذائية الأساسية، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي، ومن أبرز فوائد الزبادي بالشوفان ما يلي :

ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي :

الشوفان: يحتوي على ألياف "بيتا جلوكان" التي تدعم صحة الأمعاء وتسهل الهضم.

الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تحسن توازن البكتيريا في الأمعاء وتقلل من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ.



ـ تحسين صحة القلب :

الشوفان: يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بفضل ألياف "بيتا جلوكان"، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الزبادي: قد يساهم في خفض ضغط الدم بفضل محتواه من الكالسيوم والبوتاسيوم.



ـ الشعور بالشبع لفترة أطول :

الشوفان: مصدر للكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء، مما يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول.

الزبادي: غني بالبروتين الذي يزيد من الإحساس بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

فوائد الزبادي بالشوفان



ـ تعزيز صحة العظام والأسنان:

الزبادي: مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين D، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان، خاصة للأطفال وكبار السن.

الشوفان: يحتوي على معادن مثل المغنيسيوم، التي تعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم.

ـ تحسين صحة البشرة والشعر :

الزبادي: غني بالبروتينات والفيتامينات التي تغذي البشرة، كما أن البروبيوتيك يساهم في تقليل التهابات الجلد.

الشوفان: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يحسن مظهر البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.



ـ دعم جهاز المناعة :

الزبادي: وجود البروبيوتيك يعزز المناعة عن طريق دعم صحة الأمعاء.

الشوفان: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الالتهابات في الجسم.



ـ المساعدة في فقدان الوزن :

هذه الوجبة منخفضة السعرات الحرارية نسبيًا، وتعزز الشعور بالشبع، مما يقلل من تناول الطعام لاحقًا.