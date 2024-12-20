20 مليون يورو خلال شهر| ارتفاع القيمة التسويقية لـ عمر مرموش

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن اللاعب الدولي عمر مرموش، نجم منتخب مصر وفريق إينتراخت فرانكفورت الألماني.

القيمة السوقية للنجم المصري

وارتفعت القيمة السوقية للمصري عمر مرموش لاعب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، بقيمة 20 مليون يورو خلال أشهر قليلة، وفقاً لأحدث تقييم من قبل موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

أكد "ترانسفير ماركت"، أن القيمة السوقية للنجم المصري مرموش، وصلت إلى 60 مليونا بدلاً من 50 مليون يورو سجلها فى أكتوبر الماضى وقبله كانت 40 مليون يورو، بينما كانت في شهر مايو الماضي، 22 مليون يورو.

ونجح مرموش في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه.

