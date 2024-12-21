"بدأ الشتاء".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس .. فيديو

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن اليوم بدأ فصل الشتاء رسمياً متوقعة طقسا باردا على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأول من فصل الشتاء سيشهد فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وغير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن البلاد ستتأثر بالكتل الهوائية الباردة القادمة من أوروبا على مدار أيام الأسبوع من فصل الشتاء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة خاصة في فترات الليل، وستصل لـ5 درجات على بعض المحافظات، قد تصل البرودة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد شمال الصعيد.