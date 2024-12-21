قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجرام بـ 3765 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت
3 وزراء يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا
افتتاح خليجي 26.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
بيع أطراف صناعية لقدم مصرية قديمة تعود لـ 1173 قبل الميلاد.. اعرف سعرها
من حكم أمريكا؟.. تقارير تكشف خطة البيت الأبيض لإخفاء إصابة بايدن بالخرف
تسجيل الأذان بصوته.. إيهاب توفيق يحكي أسرارا عن ألبومه الديني
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21-12-2024| فيديو
وزير المالية يشهد قرعة حج العاملين بالوزارة.. ننشر أسماء الفائزين
في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود.. عبقري التلاوة وسيد الإنشاد ومكتشف الشيخ محمد رفعت
أمطار متفرقة على السواحل وصقيع ليلا بعدة محافظات| الطقس اليوم
السعودية تدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا
مصر تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات.. وزير الصحة: شهادة نجاح جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

"بدأ الشتاء".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس .. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
×

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن اليوم بدأ فصل الشتاء رسمياً متوقعة طقسا باردا على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأول من فصل الشتاء سيشهد فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وغير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن البلاد ستتأثر بالكتل الهوائية الباردة القادمة من أوروبا على مدار أيام الأسبوع من فصل الشتاء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة خاصة في فترات الليل، وستصل لـ5 درجات على بعض المحافظات، قد تصل البرودة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد شمال الصعيد.

صباح البلد صدى البلد سقوط الأمطار طقس لأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الجولانى

مصطفى بكرى: محمد الجولانى حاكم سوريا الآن هو المخطط لمذبحة الواحات

صورة أرشيفية

طبيب وصهيوني وملحد .. تفاصيل جديدة عن منفذ حادث الدهس بألمانيا

الارصاد الجوية

الأكثر بردوة.. هيئة الأرصاد تحذر في أول أيام الشتاء من سقوط أمطار

الاهلي

سيغادر الفريق قريبا .. إعلامي يصدم جماهير الأهلي بهذا الخبر

حادث دهس ألمانيا

مفاجأة جديدة في حادث الدهس بألمانيا.. والسلطات تكشف جنسية مرتكب الواقعة

أوقات يحرم فيها الجماع

4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»

إيهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة عن واقعة عمر كمال عبد الواحد بالأهلي

جروس

بعد عودة جروس.. نجم الزمالك في خطر| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

المواد الممنوعة المستخدمة في صناعة الخمور

تسببت في وفاة 16 شخصا.. ضبط شبكة لتصنيع خمور مسمومة بـ لبيبا

سوريا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة طرطوس السورية

قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسراىيلي على شاطئ بحر غزة

بالصور

ملين طبيعي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي يوميا ؟

فوائد تناول الكيوي يوميا
فوائد تناول الكيوي يوميا
فوائد تناول الكيوي يوميا

تركيز 70%.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة

5 طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط.. مناسبة للأطفال

طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط
طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط
طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد