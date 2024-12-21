قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين حادث الدهس فى مدينة ماجديبورج الألمانية
مصدر سعودي يكشف مفاجأة مدوية بشأن مرتكب حادث دهس ألمانيا
اتضربت من زوجى الأول والثانى.. تصريحات نارية من رانيا يوسف
بسبب جروس| أزمة داخل نادي الزمالك.. ماذا يحدث؟
البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
ضحايا بالعشرات.. القبض على مرتكب حادث دهس ألمانيا | فيديو
قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة
هل ثواب الصلاة مع الزملاء في العمل تعدل الجماعة بالمسجد؟.. الموقف الشرعي
قبل امتحانات نصف العام.. خبير تربوي يحذر الطلاب والأهالي من هذه الأخطاء
الجرام بـ 3765 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت
3 وزراء يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير

معاش
معاش
أمينة الدسوقي
×

تسعى الدولة المصرية إلى بذل جهود حثيثة فى ملف المعاشات خاصة مع بدء تطبيق قرار  رفع الحدين الأدنى و الأقصى لأجر الاشتراك التأميني منذ بداية يناير 2025.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من أول شهر يناير 2025، تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

موعد زيادة المعاشات 2025

ويترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني، رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وذلك وفقا أعلنه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات 

- كل صاحب معاش يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادته إلى 1495جنيها بدءا من 1 يناير 2025.

- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيها.

- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.

- كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.

- كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.

رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني

ومن المقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025

كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

ويأتي  قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم و إستحقاق المعاش.

ووفق قانون المعاشات يتم زيادة الاشتراك التأميني 15%  وذلك بشكل سنوي، ولمدة 7 سنوات أي حتي عام 2027، وعليه تزداد الاشتراكات التأمينية في شهر يناير من كل عام.

الهدف من زيادة الاشتراك التأميني

ويهدف قرار زيادة الإشتراك التأميني لتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية و تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش .

كيفية صرف المعاشات

ويصرف المعاشات من خلال مايلي :-

- يتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري

- فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة

- بنوك القرى والبنوك التجارية

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM

-  المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

طبيب وصهيوني وملحد .. تفاصيل جديدة عن منفذ حادث الدهس بألمانيا

الاهلي

سيغادر الفريق قريبا .. إعلامي يصدم جماهير الأهلي بهذا الخبر

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الأول الثانوي | تفاصيل وصور

الارصاد الجوية

الأكثر بردوة.. هيئة الأرصاد تحذر في أول أيام الشتاء من سقوط أمطار

إيهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة عن واقعة عمر كمال عبد الواحد بالأهلي

عمر كمال

إكرامي يكشف مفأجاة نارية بشأن إصابة عمر كمال

حالة الطقس

أول أيام الشتاء.. مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

إيهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يكشف مصير على معلول مع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"

بعثة الزمالك للطائرة سيدات تصل القاهرة بعد انتهاء رحلة مونديال الأندية

أحمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لزيزو على إنستجرام| شاهد

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري والقنوات الناقلة

بالصور

في ساعة ونصف.. الصين تختبر طائرة أسرع من الصوت تنقلك من لندن لنيويورك

الصين تختبر طائرة تنقل الركاب من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصف
الصين تختبر طائرة تنقل الركاب من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصف
الصين تختبر طائرة تنقل الركاب من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصف

من سلفة عائلية إلى إمبراطورية عالمية.. قصة نجاح دار الأزياء ديور

كريستيان ديور
كريستيان ديور
كريستيان ديور

ملين طبيعي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي يوميا ؟

فوائد تناول الكيوي يوميا
فوائد تناول الكيوي يوميا
فوائد تناول الكيوي يوميا

تركيز 70%.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد