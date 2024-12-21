الغرف السياحية: الدولة وضعت استراتيجيات تسويقية لتحقيق صورة إيجابية

قال الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الدولة وضعت استراتيجيات تسويقية كبيرة واستغلت فرص معينة لتحقيق صورة إيجابية عن مصر بما يساهم في علاج وإدراة كل أزمات قطاع السياحة بشكل كبير، موضحًا أن مصر اتخذت كافة الإجراءات التي أعطت صورة إيجابية وزادت من الإقبال السياحي على مصر نتيجة التسويق بشكل كبير.

وأوضح «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عرض الاكتشافات الحديثة من الآثار والتطوير في السياحة على موقع وزارة السياحة والآثار يوفر ميزة كبيرة وهو ما كان سببًا في التأثير الإيجابي الكبير على السياحة والتسويق السياحي لمصر، مؤكدًا أنه مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها الكبير على منع قدوم السياح الروس إلى مصر، إلا أن الدولة وقطاع السياحة اتخذ إجراءات لاستهداف بلدات بديلة لروسيا.

دعم طيران

وشدد على أن الدولة تسير في الطريق الصحيح في التعامل مع ملف السياحة بوجه عام، موضحًا أن دعم طيران الشارتر هو أمر مهم جدًا وهو الأساس في الإقبال السياحي على مصر، مؤكدًا أنه في 2024 حضرت الدولة المصرية 45 معرض دولي بالإضافة إلى الحملات السياحية التي تنفذها، وايضًا الدعوة إلى الاستثمار السياحي العقاري والاستثمار الفندقي والذي له تأثير إيجابي كبير في زيادة الغرف الفندقية وزيادة أعداد السياح.