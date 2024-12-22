دنيا سمير غانم تستعد للعام الجديد بطريقتها الخاصة |شاهد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها و جمهورها عدة صور جديدة استعداداً للعام الجديد 2025 .

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"دائما اللون الأحمر لما هو قادم".

وظهرت دنيا بإطلالة شتوية جذابة، وهي تستعد للسنة الجديدة 2025 إذ ارتدت جاكيت طويل باللون النبيتي من خامة الجلد اللامع , ونسقت أسفله بنطلون جينز غامق، وقفازات باللون الأسود.واختارت وضع مكياج قوي غامق وأحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، ونظارة شمسية.

واختارت لوك مناسبًا لشكل جسمها، مما جعلها تبدو بإطلالة موقفة، إذ اعتمدت صيحة الجلد اللامع الرائجة هذا العام.