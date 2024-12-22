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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

حركة المحليات.. تعرف على السيرة الذاتية لأول سيدة تتولى رئاسة مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ

آمال بركات رئيس مركز ومدينة بيلا
آمال بركات رئيس مركز ومدينة بيلا
محمود زيدان
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شهدت حركة تنقلات المحليات التي اعتمدتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تعيين الدكتورة آمال بركات، رئيسًا لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ؛ لتكون أول سيدة تتولى رئاسة مركز ومدينة بيلا، وذلك خلفًا للمحاسب أيمن غالي، الذي كان مكلفًا بهذا المنصب بصفة مؤقتة.

 سيرة ذاتية

 حصلت الدكتورة آمال بركات على بكالوريوس العلوم الزراعية عام 1988م، ودبلوم عام بيولوجي عام 1989م، ودبلوم خاص تربية عام 1990م ونالت درجة الماجستير عام 1997م، ثم درجة الدكتوراة عام 2017م.

 وشغلت الدكتورة آمال بركات، العديد من المناصب القيادية في التنمية المحلية منها مشرف عام على مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ورئاسة مركز ومدينة دكرنس، ورئاسة مركز ومدينة الكري، ورئاسة مركز ومدينة محلة دمنة، ورئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

أسماء رؤساء المدن الجدد في كفر الشيخ 

وتضمنت حركة تنقلات المحليات الجديدة فى محافظة كفر الشيخ،  تعيين كل من: أشرف بدران رئيسًا لمركز ومدينة سيدي سالم، ومحمد عمار، رئيسًا لمركز ومدينة فوة، وآمال بركات، رئيسًا لمركز ومدينة بيلا، وأحمد حنفي عيسى، رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ، وجمال ساطور رئيسًا لمركز ومدينة دسوق، وياسر جلال، رئيسًا لمركز ومدينة قلين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ بيلا

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