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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

كاتب صحفي: الدعم النقدي يُحسن استهداف الدولة للفئات الأكثر احتياجا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
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قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إن الدعم النقدي يُعد وسيلة لتحسين استهداف الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المالية للموازنة العامة للدولة.
 

وأوضح أحمد يعقوب خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن منظومة الدعم توفر العديد من المزايا، من بينها تحديد الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا.وأشار إلى أنها تقدم مبالغ مالية لهذه الشرائح من خلال بطاقات بنكية تُصدر بناءً على قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها بانتظام، وتوفرها الدولة عبر وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أكد يعقوب أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، سواء عبر المعارض أو من خلال أسواق اليوم الواحد التي تُقام يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا، حيث تُعرض السلع بتخفيضات تصل إلى 30%.

وذكر، أن هذه الجهود تتكامل مع التطبيق التدريجي لمنظومة الدعم النقدي التي ستبدأ في عدد من المحافظات بشكل تجريبي مع بداية العام المالي المقبل، تمهيدًا لتعميم التجربة لاحقًا.



 

الدعم الدعم النقدي العام المالي الموارد المالية

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