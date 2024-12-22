صرف معاشات يناير 2025.. الموعد الرسمي بعد الزيادة الجديدة

مع بداية العام الجديد، تبرز قضية صرف معاشات شهر يناير 2025 كواحدة من أهم الموضوعات التي تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

يأتي ذلك بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن تطبيق قرارات جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

أيام قليلة تفصلنا عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025، مع تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات وفقًا لبيان هيئة التأمين الاجتماعي الصادر هذا الشهر. ويشمل القرار:

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1495 جنيهًا للمستفيدين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.

زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.

زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه، بزيادة قدرها 1900 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ويهدف هذا القانون إلى تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، في إطار خطة شاملة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات يناير 2025

من المقرر صرف معاشات شهر يناير اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وتتيح هيئة التأمينات الاجتماعية للمستفيدين خيارات متعددة لصرف المعاشات:

منافذ البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ فوري وكارت ميزة.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام بسهولة عن تفاصيل المعاش والرقم التأميني من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر [هذا الرابط]( https://www.nosi.gov.eg/ ).

الفئات المستحقة من قرار المعاشات الجديد

تشمل الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات:

1. أصحاب المعاشات الذين كانوا يتقاضون أقل من 1500 جنيه، حيث أصبح الحد الأدنى الجديد 1500 جنيه.

2. الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، حيث سيبدأ معاشهم بمبلغ 1500 جنيه.

3. زيادة معاشات من يتقاضون 10,080 جنيهًا إلى 11,600 جنيه.

4. الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025 سيبدأ معاشهم بمبلغ 11,600 جنيه.

5. رفع حد الاشتراك التأميني لمن يتقاضون أقل من 2300 جنيه إلى 2300 جنيه.

6. زيادة حد التأمين لمن يتقاضون 12,600 جنيه ليصبح 14,500 جنيه.

ويمثل قرار هيئة التأمينات الاجتماعية خطوة كبيرة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات المستحقة.

ومن خلال تطبيق هذه القرارات، تسعى الهيئة إلى تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.