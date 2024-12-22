مصطفى الكاشف يحصد جائزة أفضل صورة في مهرجان قرطاج عن “قرية قرب الجنة”

في حفل ختام الدورة الـ35 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، فاز مدير التصوير مصطفى الكاشف بجائزة أفضل صورة عن الفيلم الصومالي قرية قرب الجنة، وهو من إخراج الصومالي مو هراوي الذي تسلم الجائزة بالنيابة عن الكاشف، وصفه بأنه "أفضل مصور موهوب قابلته في حياتي".



هذه هي جائزة التصوير الأولى لمصطفى عن الفيلم، بعد خمس جوائز أخرى حصدها الفيلم من مهرجانات شيكاغو، وسراييفو، وميونيخ، وكورك، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم نمساوي ضمن جوائز فيينا السينمائية. وقد نال تصوير مصطفى إعجاب النقاد، منهم أدهم يوسف الذي كتب عنه في The Film Verdict أن الفيلم "قصة مذهلة بصرياً".



العرض العالمي الأول للفيلم كان في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي ضمن قسم نظرة ما، وهو أول فيلم يُصور في الصومال ويشارك في المهرجان. ليسجل مصطفى الكاشف تواجده للعام التالي على التوالي في مهرجان كان بعد الفيلم القصير عيسى (2023) للمخرج المصري مراد مصطفى، والذي فاز عنه مصطفى لاحقاً بتسع جوائز لأفضل تصوير سينمائي.



فيلم قرية قرب الجنة هو ثاني الأفلام الروائية الطويلة لمصطفى الكاشف بعد فيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد والذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي حيث شارك في المسابقة الرسمية وفاز بثلاث جوائز، منها جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني في التصوير السينمائي.



يمتلك مصطفى الكاشف سجلاً حافلاً من الأفلام القصيرة التي حققت نجاحا كبيرا وفازت بالعديد من الجوائز، بالإضافة إلى فيلم عيسى قدم الكاشف فيلمين مع المخرج مراد مصطفى فيلم خديجة الذي شهد عرضه الأول في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا، وفيلم ما لا نعرفه عن مريم، والذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية وفاز عنه مصطفى الكاشف بجائزة أفضل تصوير سينمائي من مهرجان جاليتشنيك السينمائي.



أنجز الكاشف 4 أفلام قصيرة أخرى في عام 2023، وهم: الفيلم السعودي انصراف للمخرجة جواهر العامري، والذي فاز بجائزة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة (2024)؛ واستضافت دورة المهرجان أيضاً فيلميه ماء يكفي للغرق للمخرج جوزيف عادل، ونهار عابر للمخرجة رشا شاهين؛ وفيلم أمانة البحر من إخراج هند سهيل، والذي كان عرضه الأول في مهرجان ساو باولو بالبرازيل ثم فاز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير من مهرجان الجونة السينمائي (2024).



كما انتهى الكاشف من تصوير عائشة لا تستطيع الطيران، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول لمراد مصطفى، وقد فاز مشروع الفيلم بالعديد من جوائز ومنح الدعم من مختلف المنصات العربية والدولية، منهم ورشة فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2024، حيث فاز مشروع الفيلم بخمس جوائز، منهم الجائزة الكبرى للورشة، وهو أول مشروع فيلم مصري يفوز بها.