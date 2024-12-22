كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي في يناير

حسم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك تقارير: كهربا يفضل الخروج من الأهلي خلال انتقالات يناير المقبل".



موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد ، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد في الجولة الثالثة عبر بي إن سبورتس إتش دي"