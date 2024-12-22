تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة قيمة و موعد صرف معاش يناير 2025 بالزيادة الجديدة، خصوصًا من ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 يناير 2025، وينتظرون رفع الحدين الأدنى والأقصى، حسبما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت مطلع ديسمبر الجاري، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، ليتم صرفها في 1 يناير المقبل، لتستفيد من ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 من شهر يناير المقبل، في حين تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقًا للقانون، ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي.

يصرف جميع أصحاب المعاشات معاش يناير 2025 يوم 1 من الشهر المقبل.

اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، ابتداءً من 1/1 /2025.

وقال عوض إنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته ابتداءً من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها، بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11 ألفا و600 جنيه، بدلًا من 10 آلاف و80 جنيها، بزيادة 800 جنيه.

وأكد رئيس الهيئة أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وكشف سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، على أن يبدأ التطبيق رسميا ابتداءً من أول يناير 2025.