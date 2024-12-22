الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح الغربية على (مطروح- والإسكندرية - والبحيرة)، ومن سرعة الرياح من (40-50كم/س)، ومن ارتفاع الموج من (3:2) أمتار.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.



تحذير من الشبورة المائية

وعن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 20 16

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 21 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 10

نخل 20 04

كاترين 14 03

الطور 23 13

طابا 19 07

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 11

مطروح 20 10

السلوم 19 09

سيوة 17 06

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 23 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 25 18

حلايب 23 19

أبو رماد 24 18

رأس حدربة 25 19

الفيوم 21 07

بني سويف 21 08

المنيا 20 06

أسيوط 20 05

سوهاج 22 08

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 24 09

الوادي الجديد 22 09

أبوسمبل 24 12