متحدث الحكومة: طفرة في تشغيل المطارات على أعلى مستوى

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك طفرة في تشغيل المطارات على أعلى مستوى.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيكون هناك شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات".

وأكد أن الدولة ترغب في الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات، موضحا أنه سيكون هناك تطوير شامل ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "نستهدف الارتقاء بمنظومة المطارات ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين".