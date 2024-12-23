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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

صدمة لإدارة الأهلي| الدحيل يرفض عودة نجم الفريق.. ماذا سيحدث؟

الاهلي
الاهلي
أحمد عفيفي
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رفض نادي الدحيل القطري طلب النادي الأهلي بشأن عودة اللاعب يوسف أيمن مرة أخرى للنادي الاهلي خلال شهر يناير المقبل بدون تحمل الجزء المتبقي من قيمة إعارته.

هل سيعود يوسف أيمن للأهلي؟

ومازال التواصل بين الناديين مستمرا حتى هذه اللحظة، ولكن المؤشرات الأولية انتهت بالفشل، ومن المقرر أن يخرج النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة ببيان صحفي يكشف من خلاله التفاصيل.

الأهلي يفوز على شباب بلوزداد

يذكر أن النادي الأهلي فاز على شباب بلوزداد اليوم بسداسية مقابل هدف على ملعب استاد القاهرة الدولي وسجل اللاعب إمام عاشور الهدف السادس.

ووجه إمام عاشور رسالة مباشرة لمنتقديه بعد إحرازه للهدف، واتجه إلى الجمهور ووضع قميصة على الأرض ووضع أصابعه في أذنه في إشارة منه أنه لا يهتم بالانتقادات.

انتهاء أزمة الشناوي

وبعدها اتجه إمام عاشور إلى الحارس محمد الشناوي وعانقه احتفالا بالهدف السادس، وهذا يؤكد أنه لا يوجد أي خلاف بينهما.

أهداف النادي الاهلي

الاهلي هزم بلوزداد بسداسية مقابل هدف، عن طريق وسام أبو علي الذي بصم على هاتريك وهدف لـ حسين الشحات وآخر لبيرسي تاو وإمام عاشور.

الدحيل نادي الدحيل الاهلي النادي الاهلي يوسف ايمن

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