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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزيرا الاسكان والاستثمار وسفيرا ليبيا والإمارات يفتتحون مهرجان عقار مصر

وزيرا الاسكان والاستثمار
وزيرا الاسكان والاستثمار
محمد صبيح
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أعلن المهندس طارق شكري الرئيس الشرفي لحفل عقار مصر – THE BEST REAL ESTATE 24، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، انطلاق فعاليات حفل عقار مصر – THE BEST REAL ESTATE 24، غدا الثلاثاء، برعاية وحضور المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس  حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأضاف طارق شكري أن الحفل يشهد تمثيلا دبلوماسيا رفيع المستوى لسفراء عدة دول من بينهم السفير عبدالمطلب ثابت سفير دولة ليبيا الشقيقة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية الشقيقة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ويشارك فى الحفل كلا د. وليد عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و  حسام هيبة رئيس الهيئة العام للاستثمار، وعددا من الشخصيات العامة والسياسية

وتنعقد بالتزامن مع  فعاليات افتتاح حفل التكريم جلسة نقاشية حول حصاد عام 2024 في القطاع العقاري ، تضم كلا من والمهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، و المهندس وائل الديب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، والمهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الاهلى صبور، والمهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس أيمن عامر المدير العام لشركة سوديك

يذكر أن  مهرجان عقار مصر – THE BEST REAL ESTATE 24، تنظمه قناة صدى البلد وبرنامج عقار مصر  بالتعاون مع شركة ماستر بوينت للحلول التسويقية وتنظيم المؤتمرات والمعارض. بشراكة استراتيجية مع غرفة التطوير العقاري و جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية برئاسة المهندس محمد البستاني وعدد من شركات التطوير العقاري الكبرى

طارق شكري غرفة صناعة التطوير العقاري عقار مصر طارق شكري الرئيس الشرفي لحفل عقار مصر التطوير العقاري باتحاد الصناعات المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان وليد عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية

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