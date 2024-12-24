قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: الاستقرار المالي
بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما
موعد بداية رمضان 2025.. وأفضل الأدعية المستجابة في الشهر الكريم
أماكن استخراج جواز السفر 2024 في القاهرة
إضراب ستاربكس يتوسع.. إغلاق 59 فرعا في الولايات المتحدة
بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-12-2024
بين قاعة المحكمة وغرفة الحرب.. نتنياهو يعيش أخطر فصول حياته السياسية
كيف أعرف أن الله يحبني وراض عني؟.. تحرى 10 علامات ولو كنت عاصيا
الأرصاد تتوقع حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد وشبورة ورياح وأتربة
تحطيم مدرسة الفنان راغب علامة في لبنان بعد تصريحه المزعوم عن نصر الله
الجيش السوداني يتوغل وسط الخرطوم بحري ويقترب من سلاح الإشارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات

وزير الإسكان ومجموعة من المطورين
وزير الإسكان ومجموعة من المطورين
محمد صبيح
×

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكداً مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.

وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصاً فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.

وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.

ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.

كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لابد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.

وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشدداً على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظراً للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
 


 

شريف الشربيني شريف الشربيني وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء

الشاحنة

قبل دخولها الميناء.. لحظة ضبط شاحنة داخلها مخدرات بـ 4 مليارات جنيه| فيديو

الاهلي

شخصية غير متوقعة تنوي الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة.. من هي؟

كيفية تحويل الأموال لحظيًا

بعد إطلاق الخدمة رسميًا.. فيديو يشرح كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر

طارق النبراوي نقيب المهندسين

اعتماد زيادة المعاشات وتجميد التوني.. 9 قرارات عاجلة من نقابة المهندسين

أسعار البطاطس

4 أسباب رئيسية وراء انخفاض أسعار البطاطس ..وهذا ثمنها الآن بالأسواق

بونجاح

حقيقة حسم الأهلي صفقة بغداد بونجاح ووصوله القاهرة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

جماهير الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل لقاء المصري البورسعيدي في الدوري

أزمة الأهلى و جمهوره

الدردير: غور يا شناوي أنا شايف إنها كلمة غير موفقة من جمهور الأهلي

وزير الشباب والرياضة يبحث مع وفد من إحدي الشركات الصينية سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الشباب والرياضة يبحث مع وفد من إحدي الشركات الصينية سبل تعزيز التعاون المشترك

بالصور

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد