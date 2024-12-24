تموين بورسعيد: ضبط كميات من بانيه وأكياس لحوم منتهية الصلاحية

شنت رقابة بورسعيد التموينية حملات مكثفة بعد تعدد الشكاوى من المواطنين بمراقبة اسعار السجائر الزائدة وعدم إعلان أسعار السلع و الكشف عن الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين بها حفاظاً على صحة المواطنين .

جاء ذلك فى إطار تكثيف الحملات الرقابية المفاجأة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة التموينية على المنتجات و بناءا على تعليمات وتوجيهات اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد بتشديد الرقابة التموينية والتجارية على مختلف أحياء المحافظة والتشديد على الالتزام بكافة القوانين والقرارات التموينية.



حملات لرقابة بورسعيد التموينية بعد تعدد الشكاوى من المواطنين بمراقبة اسعار السجائر الزائدة وعدم إعلان أسعار السلع و الكشف عن الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين بها حفاظاً على صحة المواطنين .



وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال لحيازته وعرضه وبيعه كميات كبيرة من لحوم البانيه داخل أكياس بلاستيكية وأكياس لحوم مفرومه وشرائح كبده والمكعبات جميعها فى حالة إنتهاء الصلاحية ما تشكل خطراً على صحة مستهلكيها مخالفاً بذلك القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.



تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .



كما أسفرت الحملة عن ضبط 8 محال تجارية تقوم بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى بغرض التربح دون وجه حق بعد عمل محاولة شراء من قِبّل احد أفراد الحملة وتم تحرير 8 محاضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

