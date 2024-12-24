صناع الخير تحتفل بإجراء 500 عملية مياه بيضاء فى أسبوع واحد بـ5 محافظات

احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، بختام انجازاتها فى مجال الحد من مسببات العمي خلال عام 2024 بإجراء 500 عملية جراحة عيون بإزالة مياه بيضاء لـ500 مريض عيون من خمس محافظات هي البحيره الفيوم الغربيه اسوان وسوهاج.

وأوضحت المؤسسة أنه يتم اجراء العمليات على مدار هذا الاسبوع بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبري من خلال مسئولتيها المجتمعية ومنها اوركيديا للصناعات الدوائية والبنك الاهلي المصري، ومؤسسة بنك مصر للتنمية.

وتاتى ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي فى مجال تقديم خدمات طبية نوعية للشرائح الاولى بالرعاية، واستمرارا لجهود صناع الخير فى تقديم خدمات طبية نوعية متكاملة للحد من مسببات العمي، ضمن فعاليات مبادرة عنيك فى عنينا تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومتابعة الوزيرة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع المحافظين فى المحافظات المستهدفة.

واكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي، أن النجاح الكبير لصناع الخير فى مواصلة اجراء عمليات جراحات العيون ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى هو نجاح لجهود ومثابرة فريق عمل متكامل وشراكة فاعلة ومثمرة جدا مع كبريات المؤسسات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية وعلى راسها البنك الاهلي المصري وتعاون وثيق مع كافة الاجهزة التنفيذية والوزارات المعنية على مدار ست سنوات منذ اطلاق المؤسسة لمبادرة عنيك فى عنينا فى العام 2018.

واشار عبدالفتاح الى ان ال500 موطن الذين اجريت لهم العمليات الجراحية هم المجموعات التى ثبت بعد توقيع الكشف عليها فى قوافل المبادرة احتياجهم لاجراء العمليات الجراحية وثبت بعد اجراء الابحاث الميدانية استحقاقهم من حيث عدم قدرتهم الاقتصادية.

وأضاف أن صناع الخير وعلى مدار سنوات تنفيذها لمبادرة عنيك فى عنينا نجحت فى تنظيم عدد 2000 قافلة فى 2000قرية مصرية استفاد منها سكان 3000 قرية ونجع وتابع هي القرى التى تم اجراء القوافل بها والقرى المجاورة والتوابع وان القرى التى استفادت من المبادرة منتشرة فى كل المحافظات المصرية وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمناطق الحدودية والنطاقات الصحراوية والتجمعات البدوية وان اعداد من استفادوا من خدمات قوافل عنيك فى عنينا فى انحاء الجمهورية تجاوز مليون و400 الف مواطن مصري.

واوضح عبدالفتاح انه خلال تنفيد مراحل عمل قوافل عنيك فى عنينا نجحت صناع الخير فى تشخص واجراء وتسليم عدد ٢٠٠ الف نظارة طبية ذات جودة الى 200 الف مواطن ثبت احتياجهم طبيا للنظارات خلال توقيع الكشف عليهم فى القوافل كذلك تم توزيع 250 الف عبوة قطرات علاجية وان تكلفة عمليات جراحات العيون تخطت مبلغ ١٠٠ مليون وان قوافل مبادرة عنيك فى عنينا تم انجازها بتكلفة إجمالية تجاوزت ٢٠٠مليون تشمل الأدوية والنظارات والعمليات.

واختتم عبدالفتاح بان المؤسسة واستمرارا لنجاحاتها المبهرة فى مجال الحد من مسببات العمى سوف تواصل جهودها لتوصيل خدمات مبادرتها عنيك فى عنينا إلى مليون مواطن مصري جديد خلال الخمس سنوات القادمة، معربا عن خالص شكره الى كل الشركاء من المؤسسات الاقتصادية الكبري من خلال مسئوليتها المجتمعية لما يقدمونه من دعم متواصل.